COP31'de Erdoğan'dan peş peşe diplomatik görüşmeler
COP31'de Erdoğan'dan peş peşe diplomatik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya'da düzenlendiği belirtilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yoğun diplomatik temaslarda bulunduğu bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile bir araya geldi. Görüşmelerde iklim değişikliği, enerji alanındaki iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin öne çıktığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 20:29
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 20:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına atfedilen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Erdoğan'ın, Türkiye'nin COP31 Başkanlığını üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve konferans hazırlıklarının tamamlandığını ifade ettiği aktarıldı. Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantının iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sağlaması yönündeki beklentisini de paylaştığı bildirildi.
Görüşmede İran ile ABD arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan'ın, İran-ABD anlaşmazlığında diplomatik çözüm için bölge ülkeleriyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirttiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdiği aktarıldı. İki ismin Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son gelişmeleri de değerlendirdiği kaydedildi.
Etiyopya ile ticaret ve yatırım iş birliği gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki temasları kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile de görüştüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan'ın, iki ülkenin ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini ifade ettiği belirtildi. Türkiye'nin Etiyopya'nın bulunduğu bölgede huzur ve istikrarın desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği mesajı da paylaşıldı.
Görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacağı belirtilen Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik ettiği aktarıldı.
Suudi Arabistan ile enerji alanında anlaşma
COP31 kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen bir diğer görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.
Paylaşılan bilgilere göre kabul sırasında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın imza attığı bildirildi. Anlaşmanın kapsamı, mali büyüklüğü ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bulunduğu aktarıldı.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de bir araya geldiği bildirildi.
Antalya'daki COP31 programı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman ile de görüştüğü aktarıldı.
Erdoğan Dijital Medya hesabından yapıldığı belirtilen paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da düzenlenen konferans kapsamında Bangladeş Başbakanı'nı kabul ettiği ifade edildi.
COP31 temaslarında iklim ve bölgesel gelişmeler öne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da gerçekleştirdiği belirtilen temaslar, iklim değişikliğiyle mücadele başlığının yanı sıra ikili ekonomik ilişkiler ve bölgesel diplomasi konularını da kapsadı.
BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşmede ticaret ve yatırımların, Suudi Arabistan Enerji Bakanı ile gerçekleştirilen kabulde ise enerji alanındaki iş birliğinin gündeme geldiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
COP31'de Erdoğan'dan peş peşe diplomatik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya'da düzenlendiği belirtilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yoğun diplomatik temaslarda bulunduğu bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile bir araya geldi. Görüşmelerde iklim değişikliği, enerji alanındaki iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin öne çıktığı aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına atfedilen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Erdoğan'ın, Türkiye'nin COP31 Başkanlığını üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve konferans hazırlıklarının tamamlandığını ifade ettiği aktarıldı. Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantının iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sağlaması yönündeki beklentisini de paylaştığı bildirildi.
Görüşmede İran ile ABD arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan'ın, İran-ABD anlaşmazlığında diplomatik çözüm için bölge ülkeleriyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirttiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdiği aktarıldı. İki ismin Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son gelişmeleri de değerlendirdiği kaydedildi.
Etiyopya ile ticaret ve yatırım iş birliği gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki temasları kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile de görüştüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan'ın, iki ülkenin ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini ifade ettiği belirtildi. Türkiye'nin Etiyopya'nın bulunduğu bölgede huzur ve istikrarın desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği mesajı da paylaşıldı.
Görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacağı belirtilen Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik ettiği aktarıldı.
Suudi Arabistan ile enerji alanında anlaşma
COP31 kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen bir diğer görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.
Paylaşılan bilgilere göre kabul sırasında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın imza attığı bildirildi. Anlaşmanın kapsamı, mali büyüklüğü ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bulunduğu aktarıldı.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de bir araya geldiği bildirildi.
Antalya'daki COP31 programı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman ile de görüştüğü aktarıldı.
Erdoğan Dijital Medya hesabından yapıldığı belirtilen paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da düzenlenen konferans kapsamında Bangladeş Başbakanı'nı kabul ettiği ifade edildi.
COP31 temaslarında iklim ve bölgesel gelişmeler öne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da gerçekleştirdiği belirtilen temaslar, iklim değişikliğiyle mücadele başlığının yanı sıra ikili ekonomik ilişkiler ve bölgesel diplomasi konularını da kapsadı.
BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşmede ticaret ve yatırımların, Suudi Arabistan Enerji Bakanı ile gerçekleştirilen kabulde ise enerji alanındaki iş birliğinin gündeme geldiği bildirildi.
Çok Okunanlar