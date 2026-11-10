İzmir'de sanayi tesisinde patlama: Can kaybı 17'ye yükseldi
İzmir'de sanayi tesisinde patlama: Can kaybı 17'ye yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:23
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 08:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Aliağa'daki demir çelik üretim tesisinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından tesisten gökyüzüne yoğun duman tabakası yükseldi.
Patlamanın şiddeti çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.
Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Patlama sebebiyle fabrikada çalışan 17 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla Aliağa'daki çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
FABRİKADAN AÇIKLAMA
HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.
TESİSTE KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Patlamanın etkisiyle tesiste ağır yapısal hasar oluşurken, olay sonrası başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra arama-kurtarma ekipleri de tesis içerisinde olası can kayıpları veya mahsur kalanlara karşı enkaz alanında kapsamlı arama çalışması başlattı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen patlama ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde:
"İzmir Aliağa'da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."
PATLAMAYLA İLGİLİ BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
2 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ OLAYI ARAŞTIRACAK
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamanın ardından inceleme başlatıldı.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla olayın araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma hakkında bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:
"Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de şifa dileğinde bulundu. Gürlek, enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılması temennisinde bulundu.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.
Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.
Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.
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İzmir'de sanayi tesisinde patlama: Can kaybı 17'ye yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Olay, Aliağa'daki demir çelik üretim tesisinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından tesisten gökyüzüne yoğun duman tabakası yükseldi.
Patlamanın şiddeti çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.
Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Patlama sebebiyle fabrikada çalışan 17 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla Aliağa'daki çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
FABRİKADAN AÇIKLAMA
HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.
TESİSTE KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Patlamanın etkisiyle tesiste ağır yapısal hasar oluşurken, olay sonrası başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra arama-kurtarma ekipleri de tesis içerisinde olası can kayıpları veya mahsur kalanlara karşı enkaz alanında kapsamlı arama çalışması başlattı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.
"TÜM BİRİMLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen patlama ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde:
"İzmir Aliağa'da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."
PATLAMAYLA İLGİLİ BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
2 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ OLAYI ARAŞTIRACAK
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamanın ardından inceleme başlatıldı.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla olayın araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma hakkında bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:
"Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de şifa dileğinde bulundu. Gürlek, enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılması temennisinde bulundu.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.
Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.
Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.
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