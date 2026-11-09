Çorum'da 9 kurtarışla sezon rekoru! Ederson zirveyi kimseye bırakmıyor
Çorum'da 9 kurtarışla sezon rekoru! Ederson zirveyi kimseye bırakmıyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çorum FK ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. 33 yaşındaki deneyimli kaleci rakibinin 9 şutuna geçit vermeyerek bu sezonki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli kalecisi Ederson, sarı-lacivertli formayla sergilediği istikrarlı ve büyüleyici performansla fark yaratmaya devam ediyor. Çorum FK deplasmanında kalesinde devleşen 33 yaşındaki Sambacı, kritik kurtarışlarıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken istatistikleriyle de parmak ısırtıyor.
EDERSON'DAN GÖZ KAMAŞTIRAN İSTATİSTİKLER
Çorum'da 9 Kurtarışla Sezon Rekoru: Çorum FK karşısında kalesine gelen şutlarda kusursuz bir performans sergileyen Ederson, rakibin 9 şutuna geçit vermeyerek bu sezonki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.
17 Maçta 66 Kurtarış: 2026-27 sezonunda çıktığı 17 karşılaşmada Süper Lig'de 44, Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde ise 22 olmak üzere toplam 66 kurtarışa imza attı.
Zirvenin Sahibi (7 Clean Sheet): Süper Lig'de kalesini 7 kez gole kapatan tecrübeli eldiven, bu alanda ligin zirvesindeki yerini kimseye kaptırmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çorum'da 9 kurtarışla sezon rekoru! Ederson zirveyi kimseye bırakmıyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çorum FK ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. 33 yaşındaki deneyimli kaleci rakibinin 9 şutuna geçit vermeyerek bu sezonki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli kalecisi Ederson, sarı-lacivertli formayla sergilediği istikrarlı ve büyüleyici performansla fark yaratmaya devam ediyor. Çorum FK deplasmanında kalesinde devleşen 33 yaşındaki Sambacı, kritik kurtarışlarıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken istatistikleriyle de parmak ısırtıyor.
EDERSON'DAN GÖZ KAMAŞTIRAN İSTATİSTİKLER
Çorum'da 9 Kurtarışla Sezon Rekoru: Çorum FK karşısında kalesine gelen şutlarda kusursuz bir performans sergileyen Ederson, rakibin 9 şutuna geçit vermeyerek bu sezonki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.
17 Maçta 66 Kurtarış: 2026-27 sezonunda çıktığı 17 karşılaşmada Süper Lig'de 44, Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde ise 22 olmak üzere toplam 66 kurtarışa imza attı.
Zirvenin Sahibi (7 Clean Sheet): Süper Lig'de kalesini 7 kez gole kapatan tecrübeli eldiven, bu alanda ligin zirvesindeki yerini kimseye kaptırmadı.
Çok Okunanlar