Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa'da birlik ve barış mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa'da birlik ve barış mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla 8 Kasım 2026'da Şuşa'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve Karabağ'ın yeniden inşası ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak dil, tarih ve kültürün ötesine uzandığını belirtirken Aliyev, Türkiye'nin 2020 yılındaki Karabağ Savaşı sırasında verdiği desteğe dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 16:04
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 16:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) çalışmalarına değindi. Azerbaycan'ın Karabağ'daki yeniden imar faaliyetlerine Türkiye'nin katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan'dan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde yaptığı konuşmaya savaşta hayatını kaybedenleri anarak başladı. Azerbaycan halkının 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük savaşın ardından elde ettiği zaferi değerlendirdi.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihsel süreçte geliştiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki bağları şu sözlerle anlattı:
"Bir millet, iki devlet şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır."
Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın gelecek dönemde de sürdürüleceğini söyledi. İki ülkenin ortak hareket etme iradesinin Türk dünyası açısından da önem taşıdığını ifade etti.
Şuşa Beyannamesi ve Türk Devletleri Teşkilatı gündemdeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti. Beyannameyle pekiştirilen iş birliğinin korunacağını vurguladı.
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının ulaştığı kurumsal düzeye de değindi. Azerbaycan'a dönem başkanlığı süresince yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik çaba göstereceğini bildirdi.
Güney Kafkasya'da kalıcı barış mesajı
Erdoğan, Azerbaycan'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği 44 günlük savaşın Güney Kafkasya'da yeni bir dönem başlattığını ifade etti. Askerî gelişmelerin ardından bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır."
Türkiye'nin Azerbaycan'ın bölgesel barışın tesisine yönelik girişimlerini desteklediğini belirten Erdoğan, Karabağ'ın yeniden inşasına yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini söyledi. Bölgedeki altyapı yatırımları ve tarihi mirasın korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.
Karabağ'ın yeniden imarı değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'ya ulaşırken yedi ayrı tünelden geçtiklerini belirterek bölgedeki ulaşım altyapısına yönelik yatırımlara değindi. Şuşa ve Fuzuli'deki yeniden imar çalışmalarını değerlendirdi.
Erdoğan, Karabağ'daki yerleşim alanlarının yeniden oluşturulması, altyapının geliştirilmesi ve tarihi yapıların korunmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin bu süreçte deneyim paylaşımı ve kalkınma alanındaki iş birliğini sürdüreceğini bildirdi.
Bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının kapsamına ilişkin yeni bir yatırım tutarı veya tamamlanma takvimi açıklanmadı.
Aliyev'den Türkiye'nin desteğine teşekkür
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ortak basın toplantısında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değindi. Şuşa'nın 28 yıl boyunca Azerbaycan'ın kontrolü dışında kaldığını hatırlatarak kentin 2020 yılında yeniden Azerbaycan yönetimine geçmesini değerlendirdi.
Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi desteğin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde yaptığı açıklamaların Azerbaycan açısından önemli olduğunu belirtti.
Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır. Kardeşliğimizi sarsmak isteyenler aramıza giremez. Birlikte daha güçlüyüz."
Karabağ Zaferi'nin 6. yılında ortak açıklama
Azerbaycan'da 8 Kasım, 2020 yılında Şuşa'nın Azerbaycan güçlerinin kontrolüne geçmesi dolayısıyla Zafer Günü olarak kutlanıyor. 2026 yılında düzenlenen programlar, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne karşılık geliyor.
Erdoğan ve Aliyev'in Şuşa'daki ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkileri, Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetleri ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler öne çıktı. Liderlerin açıklamalarının ardından salondaki katılımcılar iki cumhurbaşkanını ayakta alkışladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa'da birlik ve barış mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla 8 Kasım 2026'da Şuşa'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve Karabağ'ın yeniden inşası ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak dil, tarih ve kültürün ötesine uzandığını belirtirken Aliyev, Türkiye'nin 2020 yılındaki Karabağ Savaşı sırasında verdiği desteğe dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) çalışmalarına değindi. Azerbaycan'ın Karabağ'daki yeniden imar faaliyetlerine Türkiye'nin katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan'dan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde yaptığı konuşmaya savaşta hayatını kaybedenleri anarak başladı. Azerbaycan halkının 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük savaşın ardından elde ettiği zaferi değerlendirdi.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihsel süreçte geliştiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki bağları şu sözlerle anlattı:
Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın gelecek dönemde de sürdürüleceğini söyledi. İki ülkenin ortak hareket etme iradesinin Türk dünyası açısından da önem taşıdığını ifade etti.
Şuşa Beyannamesi ve Türk Devletleri Teşkilatı gündemdeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti. Beyannameyle pekiştirilen iş birliğinin korunacağını vurguladı.
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının ulaştığı kurumsal düzeye de değindi. Azerbaycan'a dönem başkanlığı süresince yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik çaba göstereceğini bildirdi.
Güney Kafkasya'da kalıcı barış mesajı
Erdoğan, Azerbaycan'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği 44 günlük savaşın Güney Kafkasya'da yeni bir dönem başlattığını ifade etti. Askerî gelişmelerin ardından bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin Azerbaycan'ın bölgesel barışın tesisine yönelik girişimlerini desteklediğini belirten Erdoğan, Karabağ'ın yeniden inşasına yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini söyledi. Bölgedeki altyapı yatırımları ve tarihi mirasın korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.
Karabağ'ın yeniden imarı değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'ya ulaşırken yedi ayrı tünelden geçtiklerini belirterek bölgedeki ulaşım altyapısına yönelik yatırımlara değindi. Şuşa ve Fuzuli'deki yeniden imar çalışmalarını değerlendirdi.
Erdoğan, Karabağ'daki yerleşim alanlarının yeniden oluşturulması, altyapının geliştirilmesi ve tarihi yapıların korunmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin bu süreçte deneyim paylaşımı ve kalkınma alanındaki iş birliğini sürdüreceğini bildirdi.
Bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının kapsamına ilişkin yeni bir yatırım tutarı veya tamamlanma takvimi açıklanmadı.
Aliyev'den Türkiye'nin desteğine teşekkür
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ortak basın toplantısında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değindi. Şuşa'nın 28 yıl boyunca Azerbaycan'ın kontrolü dışında kaldığını hatırlatarak kentin 2020 yılında yeniden Azerbaycan yönetimine geçmesini değerlendirdi.
Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi desteğin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde yaptığı açıklamaların Azerbaycan açısından önemli olduğunu belirtti.
Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında şu ifadeleri kullandı:
Karabağ Zaferi'nin 6. yılında ortak açıklama
Azerbaycan'da 8 Kasım, 2020 yılında Şuşa'nın Azerbaycan güçlerinin kontrolüne geçmesi dolayısıyla Zafer Günü olarak kutlanıyor. 2026 yılında düzenlenen programlar, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne karşılık geliyor.
Erdoğan ve Aliyev'in Şuşa'daki ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkileri, Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetleri ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler öne çıktı. Liderlerin açıklamalarının ardından salondaki katılımcılar iki cumhurbaşkanını ayakta alkışladı.
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