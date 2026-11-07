Fenerbahçe otobüsüne saldırıda iddianame tamam!

4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tarihi bir kırılma yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından yeniden ele alınan dosyada Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 26 sayfalık iddianameyi tamamladı.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 16:19
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 16:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İddianamede, aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında, otobüsteki 39 kişiye karşı "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve otobüs sahibine karşı "Mala Zarar Verme" suçlarından dava açıldı.
"Evdeydim" Savunması Baz Kayıtlarıyla Çöktü
Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin takipsizlik kararlarını kaldırmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, BTK'dan alınan 54 farklı baz istasyonunun HTS kayıtları ve sinyal haritaları incelendi.
Şüpheliler arasındaki iletişim trafiğinin saldırı haftasında 345 görüşmeyle zirve yaptığı, olay günü saat 22.00-22.59 arasında ise 20 görüşmeyle tavan yaptığı belirlendi. Olay akşamı evinde olduğunu iddia eden şüpheli Yusuf Ö.'ün, olay saatinde otobüsle aynı baz istasyonlarından (Sürmene Yemişli ve Soğuksu TV vericileri) sinyal verdiği tespit edilerek beyanları çürütüldü.
Keşif Yaptılar, Otobüsü Takip Edip Haber Verdiler
İddianameye göre saldırı rastgele değil, önceden planlanarak gerçekleştirildi. Şüpheliler Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'ün Of ilçesinde otobüsün geçişini takip edip keşif ve gözcülük yaptığı, olay yerindeki Yusuf Ö. ve Özden R. K.'a HTS üzerinden bilgi aktardıkları saptandı.
Olay yerinden 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi’nde bulunan "Zafire" markalı 12 kalibre av tüfeğinden çıkan şevrotin (iri saçma) tanelerinin şoför Ufuk K.'nin kafa bölgesini hedef aldığı, otobüsün denize veya viyadükten aşağı düşme tehlikesi nedeniyle eylemin araçtaki 39 kişinin hayatını kastettiği vurgulandı. 12 klasörlük delil dosyasıyla hazırlanan iddianame sonrası sanıkların yargılanmasına Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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Fenerbahçe otobüsüne saldırıda iddianame tamam!
4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tarihi bir kırılma yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından yeniden ele alınan dosyada Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 26 sayfalık iddianameyi tamamladı.
İddianamede, aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında, otobüsteki 39 kişiye karşı "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve otobüs sahibine karşı "Mala Zarar Verme" suçlarından dava açıldı.
"Evdeydim" Savunması Baz Kayıtlarıyla Çöktü
Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin takipsizlik kararlarını kaldırmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, BTK'dan alınan 54 farklı baz istasyonunun HTS kayıtları ve sinyal haritaları incelendi.
Şüpheliler arasındaki iletişim trafiğinin saldırı haftasında 345 görüşmeyle zirve yaptığı, olay günü saat 22.00-22.59 arasında ise 20 görüşmeyle tavan yaptığı belirlendi. Olay akşamı evinde olduğunu iddia eden şüpheli Yusuf Ö.'ün, olay saatinde otobüsle aynı baz istasyonlarından (Sürmene Yemişli ve Soğuksu TV vericileri) sinyal verdiği tespit edilerek beyanları çürütüldü.
Keşif Yaptılar, Otobüsü Takip Edip Haber Verdiler
İddianameye göre saldırı rastgele değil, önceden planlanarak gerçekleştirildi. Şüpheliler Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'ün Of ilçesinde otobüsün geçişini takip edip keşif ve gözcülük yaptığı, olay yerindeki Yusuf Ö. ve Özden R. K.'a HTS üzerinden bilgi aktardıkları saptandı.
Olay yerinden 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi’nde bulunan "Zafire" markalı 12 kalibre av tüfeğinden çıkan şevrotin (iri saçma) tanelerinin şoför Ufuk K.'nin kafa bölgesini hedef aldığı, otobüsün denize veya viyadükten aşağı düşme tehlikesi nedeniyle eylemin araçtaki 39 kişinin hayatını kastettiği vurgulandı. 12 klasörlük delil dosyasıyla hazırlanan iddianame sonrası sanıkların yargılanmasına Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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