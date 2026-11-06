Bayraktar açıkladı: Enerjide 500 milyar dolarlık hedef
Bayraktar açıkladı: Enerjide 500 milyar dolarlık hedef
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni enerji yol haritası kapsamında 2040 yılına kadar 500 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü açıkladı. Mersin'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, “Milli Enerji 2040” kapsamında yaklaşık 108 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimi, Karadeniz doğal gazı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin gelişmeleri de paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 22:18
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 22:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin enerji alanındaki yeni yol haritasına ilişkin bilgi veren Bayraktar, planlanan yatırımların büyüklüğünün 500 milyar dolar olduğunu söyledi. Yatırımların hayata geçirilmesi için finansman, nitelikli insan kaynağı ve siyasi istikrarın önem taşıdığını ifade etti.
Bayraktar, yatırım ve istihdam hedeflerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Toplam yatırım bedeli bizim hesabımız 500 milyar dolar, 2040'a kadar Türkiye bu alanlara yatırım yapacak. Yaklaşık 108 bin doğrudan istihdam, yaklaşık 250 bin kişiye de dolaylı iş sağlayacak çok önemli bir kalkınma hamlesinden bahsediyorum.”
Bakan Bayraktar, enerji projelerinde mühendis, teknisyen ve sondaj personeli başta olmak üzere nitelikli çalışan ihtiyacının da artacağını belirtti.
Gabar'da petrol üretimi 100 bin varile yaklaştı
Şırnak'taki Gabar bölgesinde yürütülen petrol üretim faaliyetlerine değinen Bayraktar, üretimin günlük 100 bin varil seviyesine yaklaştığını açıkladı.
Bölgede 2021 yılında gerçekleştirilen petrol keşfinin ardından üretim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bayraktar, yeni keşiflere ilişkin açıklamaların da yapılabileceğini söyledi.
“Yeni keşifler, yeni müjdeleri önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle paylaşacağız.”
Gabar'daki petrol projelerinde yaklaşık 4 bin gencin çalıştığını bildiren Bayraktar, yatırımların bölgedeki istihdama katkısına dikkat çekti.
Karadeniz gazında hedef 8 milyon hane
Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, Türkiye'nin kendi ürettiği doğal gazı kullanan hane sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu söyledi.
Sahadaki ikinci faz çalışmalarının 2026 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Bayraktar, 2027 yılında yerli doğal gaz kullanan hane sayısının 8 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin artırılmasının planlandığını aktaran Bayraktar, Karadeniz ve Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
Akkuyu'da elektrik üretimi için hazırlıklar sürüyor
Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalara da değinen Bayraktar, projenin elektrik üretimine geçiş aşamasına yaklaştığını ifade etti.
Yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu belirttiği santralin, tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılamasının hedeflendiğini söyledi.
Bayraktar, ilk nükleer elektrik üretiminin önümüzdeki haftalar veya aylar içerisinde başlamasının planlandığını bildirdi. Ancak kesin bir devreye alma tarihi paylaşmadı.
Çamlıyayla'ya 2027 kışında doğal gaz hedefi
Bakan Bayraktar, Mersin'in Çamlıyayla ilçesine 2027 kışında doğal gaz ulaştırılmasının planlandığını açıkladı.
Türkiye'de 2002 yılında 5 ilde doğal gaz bulunduğunu, bugün ise 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştırıldığını belirten Bayraktar, doğal gaz dağıtım altyapısının genişletilmeye devam ettiğini söyledi.
Türkiye genelindeki doğal gaz boru hattı uzunluğunun 250 bin kilometreye ulaştığını aktardı.
Elektrik ve doğal gaz destekleri devam edecek
Enerji faturalarına yönelik devlet destekleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bayraktar, doğal gaz faturalarının yüzde 63'ünün, elektrik faturalarının ise yaklaşık yüzde 55'inin devlet tarafından karşılandığını belirtti.
Bakan Bayraktar, son 5 yılda elektrik ve doğal gaz destekleri için toplam 74,9 milyar dolar kaynak kullanıldığını söyledi.
Dar ve sabit gelirli vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin sürdürüleceğini ifade eden Bayraktar, enerji alanındaki yatırımların ithalat bağımlılığının azaltılmasını hedeflediğini kaydetti.
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Bayraktar açıkladı: Enerjide 500 milyar dolarlık hedef
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni enerji yol haritası kapsamında 2040 yılına kadar 500 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü açıkladı. Mersin'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, “Milli Enerji 2040” kapsamında yaklaşık 108 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimi, Karadeniz doğal gazı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin gelişmeleri de paylaştı.
Türkiye'nin enerji alanındaki yeni yol haritasına ilişkin bilgi veren Bayraktar, planlanan yatırımların büyüklüğünün 500 milyar dolar olduğunu söyledi. Yatırımların hayata geçirilmesi için finansman, nitelikli insan kaynağı ve siyasi istikrarın önem taşıdığını ifade etti.
Bayraktar, yatırım ve istihdam hedeflerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Bakan Bayraktar, enerji projelerinde mühendis, teknisyen ve sondaj personeli başta olmak üzere nitelikli çalışan ihtiyacının da artacağını belirtti.
Gabar'da petrol üretimi 100 bin varile yaklaştı
Şırnak'taki Gabar bölgesinde yürütülen petrol üretim faaliyetlerine değinen Bayraktar, üretimin günlük 100 bin varil seviyesine yaklaştığını açıkladı.
Bölgede 2021 yılında gerçekleştirilen petrol keşfinin ardından üretim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bayraktar, yeni keşiflere ilişkin açıklamaların da yapılabileceğini söyledi.
Gabar'daki petrol projelerinde yaklaşık 4 bin gencin çalıştığını bildiren Bayraktar, yatırımların bölgedeki istihdama katkısına dikkat çekti.
Karadeniz gazında hedef 8 milyon hane
Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, Türkiye'nin kendi ürettiği doğal gazı kullanan hane sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu söyledi.
Sahadaki ikinci faz çalışmalarının 2026 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Bayraktar, 2027 yılında yerli doğal gaz kullanan hane sayısının 8 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin artırılmasının planlandığını aktaran Bayraktar, Karadeniz ve Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
Akkuyu'da elektrik üretimi için hazırlıklar sürüyor
Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalara da değinen Bayraktar, projenin elektrik üretimine geçiş aşamasına yaklaştığını ifade etti.
Yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu belirttiği santralin, tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılamasının hedeflendiğini söyledi.
Bayraktar, ilk nükleer elektrik üretiminin önümüzdeki haftalar veya aylar içerisinde başlamasının planlandığını bildirdi. Ancak kesin bir devreye alma tarihi paylaşmadı.
Çamlıyayla'ya 2027 kışında doğal gaz hedefi
Bakan Bayraktar, Mersin'in Çamlıyayla ilçesine 2027 kışında doğal gaz ulaştırılmasının planlandığını açıkladı.
Türkiye'de 2002 yılında 5 ilde doğal gaz bulunduğunu, bugün ise 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştırıldığını belirten Bayraktar, doğal gaz dağıtım altyapısının genişletilmeye devam ettiğini söyledi.
Türkiye genelindeki doğal gaz boru hattı uzunluğunun 250 bin kilometreye ulaştığını aktardı.
Elektrik ve doğal gaz destekleri devam edecek
Enerji faturalarına yönelik devlet destekleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bayraktar, doğal gaz faturalarının yüzde 63'ünün, elektrik faturalarının ise yaklaşık yüzde 55'inin devlet tarafından karşılandığını belirtti.
Bakan Bayraktar, son 5 yılda elektrik ve doğal gaz destekleri için toplam 74,9 milyar dolar kaynak kullanıldığını söyledi.
Dar ve sabit gelirli vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin sürdürüleceğini ifade eden Bayraktar, enerji alanındaki yatırımların ithalat bağımlılığının azaltılmasını hedeflediğini kaydetti.
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