3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul’da iş yerlerini hedef alan silahlı saldırı, kundaklama ve tehdit olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Adana ve Bursa’da 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken saldırı anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da farklı tarihlerde iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ve kundaklama olayları üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri ve faaliyetleri tek tek belirlendi.
Esenyurt ve Güngören’deki saldırılar mercek altına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 7 ayrı olay incelendi.
Dosyada, 7 Ekim’de Esenyurt’ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı girişimi, 9 Ekim’de Güngören’de bir iş yerinin kurşunlanması ve aynı gün bir aracın kundaklanması olayları yer aldı.
Ayrıca 19 Ekim’de Esenyurt’ta bir galerinin kurşunlanması, 20 Ekim’de bir kişinin suç örgütü adına tehdit edilmesi, 28 Ekim’de örgüt adına silah temin ettiği belirlenen kişilerin faaliyetleri ve 30 Ekim’de Güngören’de bir iş yerinin kundaklanması da soruşturma kapsamında değerlendirildi.
17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Adana ve Bursa’da operasyon düzenlendi. Üç ilde belirlenen 17 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de iş yerlerine yönelik silahlı saldırıların güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesi oldu. Saldırı anlarına ait görüntüler incelemeye alınırken olaylarla bağlantılı şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul’da iş yerlerini hedef alan silahlı saldırı, kundaklama ve tehdit olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Adana ve Bursa’da 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken saldırı anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
İstanbul’da farklı tarihlerde iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ve kundaklama olayları üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri ve faaliyetleri tek tek belirlendi.
Esenyurt ve Güngören’deki saldırılar mercek altına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 7 ayrı olay incelendi.
Dosyada, 7 Ekim’de Esenyurt’ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı girişimi, 9 Ekim’de Güngören’de bir iş yerinin kurşunlanması ve aynı gün bir aracın kundaklanması olayları yer aldı.
Ayrıca 19 Ekim’de Esenyurt’ta bir galerinin kurşunlanması, 20 Ekim’de bir kişinin suç örgütü adına tehdit edilmesi, 28 Ekim’de örgüt adına silah temin ettiği belirlenen kişilerin faaliyetleri ve 30 Ekim’de Güngören’de bir iş yerinin kundaklanması da soruşturma kapsamında değerlendirildi.
17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Adana ve Bursa’da operasyon düzenlendi. Üç ilde belirlenen 17 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de iş yerlerine yönelik silahlı saldırıların güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesi oldu. Saldırı anlarına ait görüntüler incelemeye alınırken olaylarla bağlantılı şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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