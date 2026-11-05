Bayraktar TB2'nin yeni testiyle alarma geçtiler: Gökyüzünde Türk kılıcı
Bayraktar TB2'nin yeni testiyle alarma geçtiler: Gökyüzünde Türk kılıcı
Bayraktar TB2 SİHA'nın Keşan'da kanatlarında 16 kamikaze dronla gerçekleştirdiği test, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan haber sitesi Banking News, testi 'Gökyüzünde Türk kılıçları' başlığıyla duyurdu. Keşan'ın Yunanistan sınırına yakınlığına dikkat çeken site, denemeyi Atina'ya verilen bir mesaj olarak yorumladı. Haberde, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin uzun mesafeden yönlendirilebilen dronlara karşı koyma kapasitesi de sorgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 12:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2'nin gerçekleştirdiği son test, komşu Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde her kanadının altında 8'er adet Skydagger FPV kamikaze dronla gökyüzüne süzülen TB2, dünya askeri analiz merkezlerinin yanı sıra Atina medyasının da ilk sıradaki gündemi haline geldi.
"GÖKYÜZÜNDE TÜRK KILIÇLARI"
Yunan haber portalı Banking News, testi "Gökyüzünde Türk kılıçları" başlığıyla okuyucularına duyurarak Keşan'ın sınır bölgesindeki konumuna dikkat çekti ve Atina'ya net bir mesaj verildiğini belirtti. Sportime gazetesi ise TB2'nin küçük saldırı dronlarını havadan salıvermesinin Yunan hava savunması için aşılması güç bir maliyet ve güvenlik krizi yaratacağını vurguladı.
"ARI KOVANI" BENZETMESİ
Ukrayna merkezli Liga, 4 Kasım'daki testi aktarırken Bayraktar TB2'yi kovana, taşıdığı FPV dronları ise arılara benzetti. Haberde TB2'nin 16 dronu test sahasına taşıdığı ve bunlardan ikisinin yer hedeflerine yönlendirildiği belirtildi.
Belçika merkezli Business AM de TB2'yi "uçan ana gemi" olarak nitelendirdi. Yayın, SİHA'nın küçük dronları hedef bölgesine taşımasına ve operatörlerin bu dronları uzak mesafeden yönlendirmesine olanak tanıyan bağlantıyı sağlamasına dikkat çekti.
DEFENCE BLOG, TB2'NİN ÇİFT ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
ABD merkezli Defence Blog, Bayraktar TB2'nin testte hem FPV dronları taşıdığını hem de operatörlerle dronlar arasında haberleşme rölesi görevi gördüğünü yazdı. Yayın, bu iki kabiliyetin aynı platformda bir araya gelmesini Türkiye'nin savaş doktrini açısından olası bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
SAVAŞ DOKTİRİNİ BAŞTAN DEĞİŞECEK
Uzmanlar, Bayraktar TB2'nin test sırasında hem FPV kamikaze dronları hedef bölgesine taşıyan bir "uçan ana gemi" rolü üstlendiğini hem de operatörler ile dronlar arasında haberleşme rölesi görevi gördüğünü belirtti. ABD ve Avrupa basını da bu çift yönlü kabiliyeti küresel harp doktrininde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
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Bayraktar TB2'nin yeni testiyle alarma geçtiler: Gökyüzünde Türk kılıcı
Bayraktar TB2 SİHA'nın Keşan'da kanatlarında 16 kamikaze dronla gerçekleştirdiği test, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan haber sitesi Banking News, testi 'Gökyüzünde Türk kılıçları' başlığıyla duyurdu. Keşan'ın Yunanistan sınırına yakınlığına dikkat çeken site, denemeyi Atina'ya verilen bir mesaj olarak yorumladı. Haberde, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin uzun mesafeden yönlendirilebilen dronlara karşı koyma kapasitesi de sorgulandı.
Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2'nin gerçekleştirdiği son test, komşu Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde her kanadının altında 8'er adet Skydagger FPV kamikaze dronla gökyüzüne süzülen TB2, dünya askeri analiz merkezlerinin yanı sıra Atina medyasının da ilk sıradaki gündemi haline geldi.
"GÖKYÜZÜNDE TÜRK KILIÇLARI"
Yunan haber portalı Banking News, testi "Gökyüzünde Türk kılıçları" başlığıyla okuyucularına duyurarak Keşan'ın sınır bölgesindeki konumuna dikkat çekti ve Atina'ya net bir mesaj verildiğini belirtti. Sportime gazetesi ise TB2'nin küçük saldırı dronlarını havadan salıvermesinin Yunan hava savunması için aşılması güç bir maliyet ve güvenlik krizi yaratacağını vurguladı.
"ARI KOVANI" BENZETMESİ
Ukrayna merkezli Liga, 4 Kasım'daki testi aktarırken Bayraktar TB2'yi kovana, taşıdığı FPV dronları ise arılara benzetti. Haberde TB2'nin 16 dronu test sahasına taşıdığı ve bunlardan ikisinin yer hedeflerine yönlendirildiği belirtildi.
Belçika merkezli Business AM de TB2'yi "uçan ana gemi" olarak nitelendirdi. Yayın, SİHA'nın küçük dronları hedef bölgesine taşımasına ve operatörlerin bu dronları uzak mesafeden yönlendirmesine olanak tanıyan bağlantıyı sağlamasına dikkat çekti.
DEFENCE BLOG, TB2'NİN ÇİFT ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
ABD merkezli Defence Blog, Bayraktar TB2'nin testte hem FPV dronları taşıdığını hem de operatörlerle dronlar arasında haberleşme rölesi görevi gördüğünü yazdı. Yayın, bu iki kabiliyetin aynı platformda bir araya gelmesini Türkiye'nin savaş doktrini açısından olası bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
SAVAŞ DOKTİRİNİ BAŞTAN DEĞİŞECEK
Uzmanlar, Bayraktar TB2'nin test sırasında hem FPV kamikaze dronları hedef bölgesine taşıyan bir "uçan ana gemi" rolü üstlendiğini hem de operatörler ile dronlar arasında haberleşme rölesi görevi gördüğünü belirtti. ABD ve Avrupa basını da bu çift yönlü kabiliyeti küresel harp doktrininde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
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