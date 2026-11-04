Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türkiye raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türkiye raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında yayımladığı Türkiye raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, raporda siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanında yer alan değerlendirmeleri reddederken, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik yaklaşımını eleştirdi. Ekonomik ve parasal politikalarda kaydedilen ilerlemeye ilişkin tespitleri önemli bulduğunu bildiren Bakanlık, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'nin AB üyelik perspektifinin güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini de yineledi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 19:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun Türkiye hakkında hazırladığı 2026 yılı raporunun AB'nin Türkiye'ye karşı ön yargılı bir yaklaşım sergilediğini gösterdiğini savundu. Bakanlık, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki değerlendirmelere itiraz etti.
Yazılı açıklamada, "Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, söz konusu değerlendirmelerin bazı AB yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımını yansıttığını ileri sürdü. Açıklamada, raporun Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut sorunlara yönelik yaklaşımı da eleştirildi.
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz değerlendirmelerine itiraz
Dışişleri Bakanlığı, raporda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin yer verilen değerlendirmeleri de kabul etmediğini bildirdi. Bakanlık, Avrupa Komisyonunun Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerini esas aldığını savundu.
Açıklamada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiği ileri sürüldü. AB'nin Kıbrıs konusunda Kıbrıs Rum tarafının tutumunu koşulsuz benimsemesinin çözüm çabalarına katkı sağlamayacağı ifade edildi.
Bakanlık ayrıca Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığını savundu. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına yönelik rapordaki ifadelerin Türkiye açısından herhangi bir hüküm taşımadığı belirtildi.
Ekonomik ve parasal politikalara ilişkin tespitler olumlu karşılandı
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun raporundaki ekonomik değerlendirmelere ilişkin farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Türkiye'nin ekonomik ve parasal politikalar alanında kaydettiği ilerlemeye yönelik tespitlerin önemli bulunduğu açıklandı.
Bakanlık, Türkiye'nin işleyen piyasa ekonomisine ve AB içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin değerlendirmeleri de olumlu karşıladığını bildirdi.
Raporda Türkiye'nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfların da olumlu değerlendirildiği kaydedildi.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi talebi yinelendi
Bakanlık, raporda yer alan ekonomik ve ticari verilerin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik beklentiyi desteklediğini belirtti.
Açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki talebin sürdüğü vurgulanırken, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, Türkiye'nin ekonomik kapasitesine ve ticari ilişkilerine yönelik rapordaki tespitlerin, Gümrük Birliği konusunda ilerleme sağlanması açısından dikkate alınması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.
Türkiye'den AB'ye üyelik perspektifi mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımların ötesinde ele alınması gerektiğini bildirdi. İlişkilerin ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillendirilmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'nin ortaklık hukuku ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyete dayalı ilişkileri ilerletmeye hazır olduğu belirtildi.
Bakanlık, AB ile son dönemde artan diyaloğun somut kararlara dönüştürülmesini beklediğini kaydetti. Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi için AB'nin stratejik irade göstermesi gerektiği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "AB'den beklentimiz, son dönemde artan diyaloğu üyelik perspektifimizi güçlendiren somut kararlara dönüştürerek, ortak geleceğimizin gerektirdiği stratejik iradeyi göstermesidir" denildi.
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Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türkiye raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında yayımladığı Türkiye raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, raporda siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanında yer alan değerlendirmeleri reddederken, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik yaklaşımını eleştirdi. Ekonomik ve parasal politikalarda kaydedilen ilerlemeye ilişkin tespitleri önemli bulduğunu bildiren Bakanlık, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'nin AB üyelik perspektifinin güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini de yineledi.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun Türkiye hakkında hazırladığı 2026 yılı raporunun AB'nin Türkiye'ye karşı ön yargılı bir yaklaşım sergilediğini gösterdiğini savundu. Bakanlık, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki değerlendirmelere itiraz etti.
Yazılı açıklamada, "Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, söz konusu değerlendirmelerin bazı AB yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımını yansıttığını ileri sürdü. Açıklamada, raporun Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut sorunlara yönelik yaklaşımı da eleştirildi.
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz değerlendirmelerine itiraz
Dışişleri Bakanlığı, raporda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin yer verilen değerlendirmeleri de kabul etmediğini bildirdi. Bakanlık, Avrupa Komisyonunun Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerini esas aldığını savundu.
Açıklamada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiği ileri sürüldü. AB'nin Kıbrıs konusunda Kıbrıs Rum tarafının tutumunu koşulsuz benimsemesinin çözüm çabalarına katkı sağlamayacağı ifade edildi.
Bakanlık ayrıca Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığını savundu. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına yönelik rapordaki ifadelerin Türkiye açısından herhangi bir hüküm taşımadığı belirtildi.
Ekonomik ve parasal politikalara ilişkin tespitler olumlu karşılandı
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun raporundaki ekonomik değerlendirmelere ilişkin farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Türkiye'nin ekonomik ve parasal politikalar alanında kaydettiği ilerlemeye yönelik tespitlerin önemli bulunduğu açıklandı.
Bakanlık, Türkiye'nin işleyen piyasa ekonomisine ve AB içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin değerlendirmeleri de olumlu karşıladığını bildirdi.
Raporda Türkiye'nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfların da olumlu değerlendirildiği kaydedildi.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi talebi yinelendi
Bakanlık, raporda yer alan ekonomik ve ticari verilerin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik beklentiyi desteklediğini belirtti.
Açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki talebin sürdüğü vurgulanırken, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, Türkiye'nin ekonomik kapasitesine ve ticari ilişkilerine yönelik rapordaki tespitlerin, Gümrük Birliği konusunda ilerleme sağlanması açısından dikkate alınması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.
Türkiye'den AB'ye üyelik perspektifi mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımların ötesinde ele alınması gerektiğini bildirdi. İlişkilerin ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillendirilmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'nin ortaklık hukuku ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyete dayalı ilişkileri ilerletmeye hazır olduğu belirtildi.
Bakanlık, AB ile son dönemde artan diyaloğun somut kararlara dönüştürülmesini beklediğini kaydetti. Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi için AB'nin stratejik irade göstermesi gerektiği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "AB'den beklentimiz, son dönemde artan diyaloğu üyelik perspektifimizi güçlendiren somut kararlara dönüştürerek, ortak geleceğimizin gerektirdiği stratejik iradeyi göstermesidir" denildi.
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