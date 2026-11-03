Şişli'deki Haydar Aliyev büstü için resmi açıklama
Şişli'deki Haydar Aliyev büstü için resmi açıklama
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki sosyal medya iddiaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Açıklamada, Şişli Belediyesinin söz konusu alana yönelik herhangi bir çalışmasının bulunmadığı ve böyle bir projenin gündemde olmadığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:57
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 21:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında Haydar Aliyev Parkı'nın yıkılacağı ve parkta bulunan büstün kaldırılacağı yönünde paylaşılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken parkın yerine kültür merkezi yapılmasına yönelik herhangi bir projenin bulunmadığı ifade edildi.
Merkezin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı' yönündeki iddialar asılsızdır."
Şişli Belediyesinin böyle bir projesi bulunmuyor
DMM'nin açıklamasında, Şişli Belediyesinin park alanında yürüttüğü herhangi bir çalışmanın bulunmadığı vurgulandı. Parkın kaldırılması veya mevcut alanın farklı bir amaçla kullanılmasına ilişkin bir projenin de gündemde olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır" denildi.
DMM'den kamuoyuna dezenformasyon uyarısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik olduğunu belirterek kamuoyuna uyarıda bulundu.
Açıklamanın son bölümünde, "İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
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Şişli'deki Haydar Aliyev büstü için resmi açıklama
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki sosyal medya iddiaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Açıklamada, Şişli Belediyesinin söz konusu alana yönelik herhangi bir çalışmasının bulunmadığı ve böyle bir projenin gündemde olmadığı bildirildi.
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında Haydar Aliyev Parkı'nın yıkılacağı ve parkta bulunan büstün kaldırılacağı yönünde paylaşılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken parkın yerine kültür merkezi yapılmasına yönelik herhangi bir projenin bulunmadığı ifade edildi.
Merkezin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı' yönündeki iddialar asılsızdır."
Şişli Belediyesinin böyle bir projesi bulunmuyor
DMM'nin açıklamasında, Şişli Belediyesinin park alanında yürüttüğü herhangi bir çalışmanın bulunmadığı vurgulandı. Parkın kaldırılması veya mevcut alanın farklı bir amaçla kullanılmasına ilişkin bir projenin de gündemde olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır" denildi.
DMM'den kamuoyuna dezenformasyon uyarısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik olduğunu belirterek kamuoyuna uyarıda bulundu.
Açıklamanın son bölümünde, "İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
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