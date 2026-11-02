Bakan Memişoğlu açıkladı: Türkiye'de sigara kullanımına ilişkin çarpıcı rakamlar
Bakan Memişoğlu açıkladı: Türkiye'de sigara kullanımına ilişkin çarpıcı rakamlar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'ta katıldığı hastane açılışında Türkiye'deki tütün kullanımına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin sigara içme oranında dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Memişoğlu, nüfusun yüzde 33'ünün tütün kullandığını ve tütün nedeniyle her yıl 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan, çocukların sigaraya erişimini önlemek amacıyla elektronik yaş doğrulama sisteminin önemine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 22:08
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 22:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zonguldak'ta Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin sigara içme oranında dünya genelinde ikinci sırada bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, ülkede her 3 kişiden birinin tütün kullandığını belirtti. Bakan, tütün kullanımının her yıl 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.
Memişoğlu, erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı bakımından Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını da ifade etti.
Çocukların yüzde 73,3'ü yaş kontrolü olmadan sigara alabiliyor
Tütün kullanımına başlama yaşına ilişkin verileri de paylaşan Memişoğlu, Türkiye'de tütün kullananların yarısından fazlasının bu alışkanlığa 18 yaşından önce başladığını bildirdi.
Bakan, sigara içen 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3'ünün yaş doğrulaması yapılmadan sigara satın alabildiğini belirtti. Çocukların tütün ürünlerine erişimini sınırlandırmak amacıyla elektronik yaş doğrulama sisteminin uygulanması gerektiğini söyledi.
Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya da değinen Memişoğlu, katılımcıların yüzde 90'ının elektronik yaş doğrulama sistemini desteklediğini aktardı.
Elektronik sigara ve puf olarak adlandırılan ürünlerin de sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Bakan, bu ürünlerin daha az zararlı olduğu yönündeki söylemlere karşı uyarıda bulundu.
Türkiye'de 2024 yılında 150,5 milyar sigara satıldı
Memişoğlu, Türkiye'de 2024 yılında 150,5 milyar adet bandrollü sigara satıldığını açıkladı. Tütün kullanımının yaygınlığına ilişkin bu veriyi paylaşan Bakan, sigarayla mücadelede kamu kurumları, aileler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Sigara kullanan vatandaşların yüzde 80'inin bağımlılıktan kurtulmak istediğini belirten Memişoğlu, bırakma hizmetlerinin ülke genelinde ücretsiz sunulduğunu söyledi.
Bin 910 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye genelinde bin 910 sigara bırakma polikliniğinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden çevrim içi sigara bırakma polikliniği hizmeti de sunulduğunu belirtti.
Hekimlerin uygun gördüğü kişilere sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların ücretsiz sağlandığını aktaran Bakan, bu hizmetlerden sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların da yararlanabildiğini söyledi.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, danışma hattı üzerinden rehberlik ve takip desteği sağlandığını ifade etti.
Evde sağlık hizmetlerinde yeni model başlatıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen hastane açılışında evde sağlık hizmetlerine yönelik yeni çalışmayı da duyurdu.
Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projesinin başlatıldığını açıklayan Memişoğlu, evde sağlık ve uzaktan sağlık hizmetlerinin birleştirileceğini belirtti.
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Bakan Memişoğlu açıkladı: Türkiye'de sigara kullanımına ilişkin çarpıcı rakamlar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'ta katıldığı hastane açılışında Türkiye'deki tütün kullanımına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin sigara içme oranında dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Memişoğlu, nüfusun yüzde 33'ünün tütün kullandığını ve tütün nedeniyle her yıl 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan, çocukların sigaraya erişimini önlemek amacıyla elektronik yaş doğrulama sisteminin önemine dikkat çekti.
Zonguldak'ta Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin sigara içme oranında dünya genelinde ikinci sırada bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, ülkede her 3 kişiden birinin tütün kullandığını belirtti. Bakan, tütün kullanımının her yıl 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.
Memişoğlu, erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı bakımından Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını da ifade etti.
Çocukların yüzde 73,3'ü yaş kontrolü olmadan sigara alabiliyor
Tütün kullanımına başlama yaşına ilişkin verileri de paylaşan Memişoğlu, Türkiye'de tütün kullananların yarısından fazlasının bu alışkanlığa 18 yaşından önce başladığını bildirdi.
Bakan, sigara içen 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3'ünün yaş doğrulaması yapılmadan sigara satın alabildiğini belirtti. Çocukların tütün ürünlerine erişimini sınırlandırmak amacıyla elektronik yaş doğrulama sisteminin uygulanması gerektiğini söyledi.
Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya da değinen Memişoğlu, katılımcıların yüzde 90'ının elektronik yaş doğrulama sistemini desteklediğini aktardı.
Elektronik sigara ve puf olarak adlandırılan ürünlerin de sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Bakan, bu ürünlerin daha az zararlı olduğu yönündeki söylemlere karşı uyarıda bulundu.
Türkiye'de 2024 yılında 150,5 milyar sigara satıldı
Memişoğlu, Türkiye'de 2024 yılında 150,5 milyar adet bandrollü sigara satıldığını açıkladı. Tütün kullanımının yaygınlığına ilişkin bu veriyi paylaşan Bakan, sigarayla mücadelede kamu kurumları, aileler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Sigara kullanan vatandaşların yüzde 80'inin bağımlılıktan kurtulmak istediğini belirten Memişoğlu, bırakma hizmetlerinin ülke genelinde ücretsiz sunulduğunu söyledi.
Bin 910 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye genelinde bin 910 sigara bırakma polikliniğinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden çevrim içi sigara bırakma polikliniği hizmeti de sunulduğunu belirtti.
Hekimlerin uygun gördüğü kişilere sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların ücretsiz sağlandığını aktaran Bakan, bu hizmetlerden sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların da yararlanabildiğini söyledi.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, danışma hattı üzerinden rehberlik ve takip desteği sağlandığını ifade etti.
Evde sağlık hizmetlerinde yeni model başlatıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen hastane açılışında evde sağlık hizmetlerine yönelik yeni çalışmayı da duyurdu.
Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projesinin başlatıldığını açıklayan Memişoğlu, evde sağlık ve uzaktan sağlık hizmetlerinin birleştirileceğini belirtti.
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