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NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi

Crypto.com Arena'da Raptors'ı konuk eden Lakers, Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla ön plana çıktığı karşılaşmada galibiyete ulaştı.

Sezonun 5. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 19 ve Walker Kessler 16 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 29 ve RJ Barrett'ın 22 sayısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Boston Celtics, Kia Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 ve Paul George 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda ise Tristan da Silva ve Anthony Black'in 23'er sayısı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

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