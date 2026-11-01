63. Altın Portakal'da en iyi film ve oyuncular açıklandı
63. Altın Portakal'da en iyi film ve oyuncular açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Paylaşılan festival sonuçlarına göre Ragıp Türk'ün yönettiği Taş ve Tüy En İyi Film, Yeşim Ustaoğlu ise Artakalan ile En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü Öykü Karayel'e verilirken En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Mehmet Günsür ve Mert Fırat paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 16:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 16:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın sunduğu törende, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın En İyi Film ödülü Ragıp Türk'ün yönettiği Taş ve Tüy filmine verildi.
Paylaşılan sonuçlarda filmin En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, Cahide Sonku Özel Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü ve Sungu Çapan Sinema Yazarları En İyi Film Ödülü kategorilerinde de ödül aldığı belirtildi.
Böylece Taş ve Tüy filminin toplam altı ödül kazandığı aktarıldı. Ancak bazı ödül kategorilerinin kazananları kaynak metnin farklı bölümlerinde birbiriyle örtüşmediğinden, filmin bütün ödüllerinin kesin listesi için resmî festival sonuçlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
Ragıp Türk, ödül konuşmasında sinemaya yönelmesinde Yeşim Ustaoğlu'nun etkili olduğunu anlattı. Yönetmen, Ustaoğlu'na teşekkür ederken ödülünü filmdeki Nazire karakterine ilham veren annesine armağan etti.
Yeşim Ustaoğlu Artakalan ile En İyi Yönetmen seçildi
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yönetmen ödülünün sahibi, Artakalan filmiyle Yeşim Ustaoğlu oldu.
Film, paylaşılan sonuçlara göre En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Sanat Yönetimi ödüllerini de kazandı.
Ustaoğlu, ödül konuşmasında filmin Türkiye'nin doğasına ve değişen yaşam alanlarına yeniden bakmasını sağladığını ifade etti.
"Bu filmle tekrar bu ülkenin taşına, toprağına, dağına, suyuna bakma fırsatı bulabildim. Biraz içim acıdı, neyin arta kaldığını gördüm bize."
Yönetmen, Artakalan filmini özgürlük arayışı çerçevesinde değerlendirdi.
En İyi Kadın Oyuncu Öykü Karayel oldu
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu ödülü, Artakalan filmindeki performansıyla Öykü Karayel'e verildi.
Ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden alan Karayel, konuşmasında özgürlük vurgusu yaptı.
"Hepimizin özgürlüğü için, şu anda içeride olanlar için alıyorum ödülümü."
Artakalan, yönetmenlik ve oyunculuk kategorilerinin yanı sıra teknik dallarda da ödül kazanan yapımlar arasında gösterildi.
Mehmet Günsür ve Mert Fırat En İyi Erkek Oyuncu ödülünü paylaştı
Ulusal yarışmada En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Hüseyin Karabey'in yönettiği Hakikatin Ölümü filmindeki performanslarıyla Mehmet Günsür ve Mert Fırat'a verildi.
Film, Türkiye'nin yakın geçmişindeki faili meçhul cinayetleri, işkenceyi ve adalet arayışını konu alıyor.
Mehmet Günsür, ödül konuşmasında geçmişte yaşananların yeni kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.
"Güzel günler gelecek, biz bunların filmini yapmaya devam edeceğiz."
Mert Fırat ise ödül konuşmasını hakikat ve vicdan vurgusuyla tamamladı.
Ulusal yarışmada diğer ödüller
Paylaşılan festival sonuçlarında ulusal yarışmanın diğer kategorilerinde de çeşitli filmler ve sinemacılar ödüle değer görüldü.
Ödül kategorisi
Açıklanan kazanan
En İyi Film
Taş ve Tüy — Ragıp Türk
En İyi Yönetmen
Yeşim Ustaoğlu — Artakalan
En İyi Kadın Oyuncu
Öykü Karayel — Artakalan
En İyi Erkek Oyuncu
Mehmet Günsür ve Mert Fırat — Hakikatin Ölümü
En İyi İlk Film
Bir Anne Hakkında — Büşra Bülbül
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Duygu Köse — Bir Anne Hakkında
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Erol Babaoğlu ve İlhan Şen — Cinlerin Düğünü
En İyi Müzik
Can Kuman — Kadim Mavi
Jüri Özel Ödülü
Kadim Mavi
Kadim Mavi filminin üç ödül kazandığı, Bir Anne Hakkında filminin ise ilk film ve yardımcı kadın oyuncu kategorilerinde ödüle değer görüldüğü bildirildi.
Kurgu ve sinema yazarları ödüllerinde farklı bilgiler yer alıyor
Kaynak metnin ilk bölümünde Taş ve Tüy filminin En İyi Kurgu ve Sungu Çapan Sinema Yazarları En İyi Film ödüllerini kazandığı belirtiliyor.
Metnin sonraki bölümünde ise En İyi Kurgu ödülünün Taş ve Tüy filminden Naim Kanat ile Kadim Mavi filminden Emir Ziyalar ve Jerome Pesnel arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.
Sungu Çapan Sinema Yazarları En İyi Film Ödülü için de farklı bilgiler bulunuyor. İlk bölümde ödülün Taş ve Tüyfilmine verildiği belirtilirken sonraki bölümde Shahram Mokri'nin yönettiği Siyah Tavşan Beyaz Tavşan filminin kazandığı aktarılıyor.
Bu farklılıkların ayrı yarışma bölümlerinden mi kaynaklandığı, yoksa sonuçların aktarımında hata mı bulunduğu resmî ödül listesi olmadan belirlenemiyor. Bu nedenle söz konusu kategorilerde tek bir kesin kazanan gösterilmiyor.
Uluslararası yarışmada En İyi Film Babalarımdan Biri Ay'dır
Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film ödülünün, George Ovashvili'nin yönettiği Babalarımdan Biri Ay'dır filmine verildiği bildirildi.
Andreas Sinanos başkanlığındaki uluslararası jüri, En İyi Yönetmen ödülünü Nehir Treni filmiyle Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale'e verdi.
Uluslararası yarışmada açıklanan diğer sonuçlar şöyle:
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63. Altın Portakal'da en iyi film ve oyuncular açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Paylaşılan festival sonuçlarına göre Ragıp Türk'ün yönettiği Taş ve Tüy En İyi Film, Yeşim Ustaoğlu ise Artakalan ile En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü Öykü Karayel'e verilirken En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Mehmet Günsür ve Mert Fırat paylaştı.
Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın sunduğu törende, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın En İyi Film ödülü Ragıp Türk'ün yönettiği Taş ve Tüy filmine verildi.
Paylaşılan sonuçlarda filmin En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, Cahide Sonku Özel Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü ve Sungu Çapan Sinema Yazarları En İyi Film Ödülü kategorilerinde de ödül aldığı belirtildi.
Böylece Taş ve Tüy filminin toplam altı ödül kazandığı aktarıldı. Ancak bazı ödül kategorilerinin kazananları kaynak metnin farklı bölümlerinde birbiriyle örtüşmediğinden, filmin bütün ödüllerinin kesin listesi için resmî festival sonuçlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
Ragıp Türk, ödül konuşmasında sinemaya yönelmesinde Yeşim Ustaoğlu'nun etkili olduğunu anlattı. Yönetmen, Ustaoğlu'na teşekkür ederken ödülünü filmdeki Nazire karakterine ilham veren annesine armağan etti.
Yeşim Ustaoğlu Artakalan ile En İyi Yönetmen seçildi
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yönetmen ödülünün sahibi, Artakalan filmiyle Yeşim Ustaoğlu oldu.
Film, paylaşılan sonuçlara göre En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Sanat Yönetimi ödüllerini de kazandı.
Ustaoğlu, ödül konuşmasında filmin Türkiye'nin doğasına ve değişen yaşam alanlarına yeniden bakmasını sağladığını ifade etti.
Yönetmen, Artakalan filmini özgürlük arayışı çerçevesinde değerlendirdi.
En İyi Kadın Oyuncu Öykü Karayel oldu
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu ödülü, Artakalan filmindeki performansıyla Öykü Karayel'e verildi.
Ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden alan Karayel, konuşmasında özgürlük vurgusu yaptı.
Artakalan, yönetmenlik ve oyunculuk kategorilerinin yanı sıra teknik dallarda da ödül kazanan yapımlar arasında gösterildi.
Mehmet Günsür ve Mert Fırat En İyi Erkek Oyuncu ödülünü paylaştı
Ulusal yarışmada En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Hüseyin Karabey'in yönettiği Hakikatin Ölümü filmindeki performanslarıyla Mehmet Günsür ve Mert Fırat'a verildi.
Film, Türkiye'nin yakın geçmişindeki faili meçhul cinayetleri, işkenceyi ve adalet arayışını konu alıyor.
Mehmet Günsür, ödül konuşmasında geçmişte yaşananların yeni kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.
Mert Fırat ise ödül konuşmasını hakikat ve vicdan vurgusuyla tamamladı.
Ulusal yarışmada diğer ödüller
Paylaşılan festival sonuçlarında ulusal yarışmanın diğer kategorilerinde de çeşitli filmler ve sinemacılar ödüle değer görüldü.
Ödül kategorisi
Açıklanan kazanan
En İyi Film
Taş ve Tüy — Ragıp Türk
En İyi Yönetmen
Yeşim Ustaoğlu — Artakalan
En İyi Kadın Oyuncu
Öykü Karayel — Artakalan
En İyi Erkek Oyuncu
Mehmet Günsür ve Mert Fırat — Hakikatin Ölümü
En İyi İlk Film
Bir Anne Hakkında — Büşra Bülbül
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Duygu Köse — Bir Anne Hakkında
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Erol Babaoğlu ve İlhan Şen — Cinlerin Düğünü
En İyi Müzik
Can Kuman — Kadim Mavi
Jüri Özel Ödülü
Kadim Mavi
Kadim Mavi filminin üç ödül kazandığı, Bir Anne Hakkında filminin ise ilk film ve yardımcı kadın oyuncu kategorilerinde ödüle değer görüldüğü bildirildi.
Kurgu ve sinema yazarları ödüllerinde farklı bilgiler yer alıyor
Kaynak metnin ilk bölümünde Taş ve Tüy filminin En İyi Kurgu ve Sungu Çapan Sinema Yazarları En İyi Film ödüllerini kazandığı belirtiliyor.
Metnin sonraki bölümünde ise En İyi Kurgu ödülünün Taş ve Tüy filminden Naim Kanat ile Kadim Mavi filminden Emir Ziyalar ve Jerome Pesnel arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.
Sungu Çapan Sinema Yazarları En İyi Film Ödülü için de farklı bilgiler bulunuyor. İlk bölümde ödülün Taş ve Tüyfilmine verildiği belirtilirken sonraki bölümde Shahram Mokri'nin yönettiği Siyah Tavşan Beyaz Tavşan filminin kazandığı aktarılıyor.
Bu farklılıkların ayrı yarışma bölümlerinden mi kaynaklandığı, yoksa sonuçların aktarımında hata mı bulunduğu resmî ödül listesi olmadan belirlenemiyor. Bu nedenle söz konusu kategorilerde tek bir kesin kazanan gösterilmiyor.
Uluslararası yarışmada En İyi Film Babalarımdan Biri Ay'dır
Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film ödülünün, George Ovashvili'nin yönettiği Babalarımdan Biri Ay'dır filmine verildiği bildirildi.
Andreas Sinanos başkanlığındaki uluslararası jüri, En İyi Yönetmen ödülünü Nehir Treni filmiyle Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale'e verdi.
Uluslararası yarışmada açıklanan diğer sonuçlar şöyle:
Ödül
Kazanan
En İyi Film
Babalarımdan Biri Ay'dır — George Ovashvili
En İyi Yönetmen
Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale — Nehir Treni
Jüri Özel Ödülü
Minotaur
Jüri Özel Mansiyon
Gece Yarısı Tüm Aşıklar
En İyi Kadın Oyuncu
Magdalena Laubisch — Altı Haftalık Veda
En İyi Erkek Oyuncu
Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka ve Priyantha Sirikumara — Riverstone
Uluslararası yarışmada oyunculuk ödüllerinin birden fazla isim arasında paylaşıldığı kategoriler de yer aldı.
Belgesel ve kısa film ödülleri açıklandı
Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel ödülünü Arda Sarıgül'ün yönettiği Mükellef kazandı.
Belgesel Jüri Özel Ödülü'nün ise Çağatay Yurt'un yönettiği Kül ve Tuz filmine verildiği aktarıldı.
Ulusal Kısa Film Yarışması'nda Soner Alan'ın Kısa Akıl filmi En İyi Kısa Film, Melis Balcı'nın Anaokulu filmi ise Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.
Sis Gürdal, Porkatal filmiyle Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.
Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise Orhan Kerem Kartal'ın Dostlar Sağolsun filmi En İyi Film, Selin Toprak'ın Dünya Günü Kutlu Olsun filmi Jüri Özel Ödülü'nü aldı.
Ödül konuşmalarında toplumsal hafıza ve özgürlük öne çıktı
Festivalin ödül töreninde yönetmenler ve oyuncular, sinemanın toplumsal sorunları görünür kılmadaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim, sinemanın farkındalık oluşturma ve empati geliştirme işlevine dikkat çekti.
Cinlerin Düğünü filmindeki performansıyla ödül kazanan Erol Babaoğlu da konuşmasında geçmişle yüzleşme ve toplumsal hafızanın korunması konularına değindi.
Ödül töreninde yapılan konuşmalarda özgürlük, adalet, toplumsal dayanışma ve geçmişle yüzleşme temaları yer aldı.
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