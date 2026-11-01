Türkiye'de 19 yeni il gündemde! Bahçeli detayları açıkladı
Türkiye'de 19 yeni il gündemde! Bahçeli detayları açıkladı
Türkiye'nin idari yapısında değişiklik öngören 100 İl 1000 İlçe projesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Bahçeli, Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını hedeflediklerini belirterek il statüsü kazanacak yerleşim yerlerinin belirlenmesinde esas alınacak kriterleri paylaştı. Mevcut 81 il ve 922 ilçeden oluşan idari yapının yeniden düzenlenmesini öngören proje henüz yasalaşmadı ve yürürlüğe girmedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:11
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 12:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, MHP tarafından hazırlanan projenin Türkiye'nin idari yapısının güçlendirilmesini amaçladığını belirtti. Çalışma kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe oluşturulmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Bahçeli, projenin gerekçelerini anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz."
Projenin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin il sayısı 81'den 100'e, ilçe sayısı ise 922'den 1000'e yükselecek. Ancak bu değişikliklerin uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Yeni il olacak ilçeler hangi kriterlere göre belirlenecek?
Bahçeli, il statüsü kazanması öngörülen yerleşim yerlerinin belirlenmesinde yalnızca nüfus büyüklüğünün dikkate alınmayacağını açıkladı. Şehirleşme, ekonomik yapı ve kamu hizmetlerine erişim gibi farklı göstergelerin birlikte değerlendirileceğini belirtti.
Açıklamada öne çıkan beş temel kriter şöyle sıralandı:
Nüfus büyüklüğü: Yerleşim yerlerinin nüfus yapısı ve büyüklüğü.
Şehirleşme: Kentleşme sürecindeki gelişmeler ve yerleşim alanlarının genişlemesi.
Sosyoekonomik yapı: Ekonomik faaliyetler ve toplumsal koşullardaki değişim.
Coğrafi özellikler: Yerleşim yerlerinin konumu ve coğrafi koşulları.
Kamu hizmetlerine erişim: Vatandaşların idari hizmetlere ulaşımında karşılaşılan sorunlar.
Bahçeli, çalışmada istatistiksel verilerin yanı sıra sosyopolitik ve sosyoekonomik koşulların birlikte değerlendirildiğini ifade etti.
Bahçeli projenin gerekçelerini anlattı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda merkezî yönetimden yerel yönetimlere kadar geniş kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, yönetimde şeffaflık ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması gibi başlıkların çalışmanın temel gerekçeleri arasında bulunduğunu söyledi.
Bahçeli, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Esas aldığımız ilke ve kriterler ile yapılan düzenlemelerin getireceği fayda, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın büyüme, gelişme ve kalkınma hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir."
Hangi ilçeler il olacak?
Türkiye'de il statüsü kazanabilecek ilçeler, projenin açıklanmasının ardından gündeme gelen başlıklar arasında bulunuyor. Ancak Bahçeli'nin aktarılan açıklamasında il yapılması planlanan 19 ilçenin isimleri paylaşılmadı.
İl statüsü için nüfus, şehirleşme, coğrafi konum, sosyoekonomik gelişmişlik ve kamu hizmetlerine erişim kriterlerinin değerlendirileceği belirtildi. Hangi yerleşim yerlerinin bu kapsamda seçileceğine ilişkin kesinleşmiş bir liste bulunmuyor.
Dolayısıyla kamuoyunda yer alan olası il listelerinin resmî karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
19 yeni il ne zaman kurulacak?
100 İl 1000 İlçe projesinin uygulamaya alınacağı tarihe ilişkin Bahçeli'nin aktarılan açıklamasında kesin bir takvim yer almadı.
Projenin ilerleyen aşamalarında hazırlanabilecek kanun teklifleri, TBMM'deki görüşmeler ve Resmî Gazete'de yayımlanabilecek düzenlemeler sürecin hukuki çerçevesini belirleyecek.
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Türkiye'de 19 yeni il gündemde! Bahçeli detayları açıkladı
Türkiye'nin idari yapısında değişiklik öngören 100 İl 1000 İlçe projesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Bahçeli, Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını hedeflediklerini belirterek il statüsü kazanacak yerleşim yerlerinin belirlenmesinde esas alınacak kriterleri paylaştı. Mevcut 81 il ve 922 ilçeden oluşan idari yapının yeniden düzenlenmesini öngören proje henüz yasalaşmadı ve yürürlüğe girmedi.
Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, MHP tarafından hazırlanan projenin Türkiye'nin idari yapısının güçlendirilmesini amaçladığını belirtti. Çalışma kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe oluşturulmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Bahçeli, projenin gerekçelerini anlatırken şu ifadeleri kullandı:
Projenin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin il sayısı 81'den 100'e, ilçe sayısı ise 922'den 1000'e yükselecek. Ancak bu değişikliklerin uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Yeni il olacak ilçeler hangi kriterlere göre belirlenecek?
Bahçeli, il statüsü kazanması öngörülen yerleşim yerlerinin belirlenmesinde yalnızca nüfus büyüklüğünün dikkate alınmayacağını açıkladı. Şehirleşme, ekonomik yapı ve kamu hizmetlerine erişim gibi farklı göstergelerin birlikte değerlendirileceğini belirtti.
Açıklamada öne çıkan beş temel kriter şöyle sıralandı:
Nüfus büyüklüğü: Yerleşim yerlerinin nüfus yapısı ve büyüklüğü.
Şehirleşme: Kentleşme sürecindeki gelişmeler ve yerleşim alanlarının genişlemesi.
Sosyoekonomik yapı: Ekonomik faaliyetler ve toplumsal koşullardaki değişim.
Coğrafi özellikler: Yerleşim yerlerinin konumu ve coğrafi koşulları.
Kamu hizmetlerine erişim: Vatandaşların idari hizmetlere ulaşımında karşılaşılan sorunlar.
Bahçeli, çalışmada istatistiksel verilerin yanı sıra sosyopolitik ve sosyoekonomik koşulların birlikte değerlendirildiğini ifade etti.
Bahçeli projenin gerekçelerini anlattı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda merkezî yönetimden yerel yönetimlere kadar geniş kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, yönetimde şeffaflık ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması gibi başlıkların çalışmanın temel gerekçeleri arasında bulunduğunu söyledi.
Bahçeli, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
Hangi ilçeler il olacak?
Türkiye'de il statüsü kazanabilecek ilçeler, projenin açıklanmasının ardından gündeme gelen başlıklar arasında bulunuyor. Ancak Bahçeli'nin aktarılan açıklamasında il yapılması planlanan 19 ilçenin isimleri paylaşılmadı.
İl statüsü için nüfus, şehirleşme, coğrafi konum, sosyoekonomik gelişmişlik ve kamu hizmetlerine erişim kriterlerinin değerlendirileceği belirtildi. Hangi yerleşim yerlerinin bu kapsamda seçileceğine ilişkin kesinleşmiş bir liste bulunmuyor.
Dolayısıyla kamuoyunda yer alan olası il listelerinin resmî karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
19 yeni il ne zaman kurulacak?
100 İl 1000 İlçe projesinin uygulamaya alınacağı tarihe ilişkin Bahçeli'nin aktarılan açıklamasında kesin bir takvim yer almadı.
Projenin ilerleyen aşamalarında hazırlanabilecek kanun teklifleri, TBMM'deki görüşmeler ve Resmî Gazete'de yayımlanabilecek düzenlemeler sürecin hukuki çerçevesini belirleyecek.
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