Altın fiyatlarında 1 Kasım tablosu belli oldu

Altın fiyatları, 1 Kasım 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin takip edildiği dönemde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan satış fiyatı listesine göre gram altın 6.222,90 TL, çeyrek altın 10.250 TL ve yarım altın 20.493 TL seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda ons altın için 3.875,20 dolar fiyatı aktarılırken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 40.823 TL olarak belirtiliyor. Haftanın ilk işlem gününde oluşacak fiyatlar ise döviz kurları ve uluslararası altın piyasasındaki gelişmelerle birlikte takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
1 Kasım 2026 tarihli fiyat listesinde gram altının satış fiyatı 6.222,90 TL olarak yer aldı. Türkiye'de fiziki altın alım satımında yaygın olarak kullanılan çeyrek altının satış fiyatı ise 10.250 TL olarak aktarıldı.
Yarım altın 20.493 TL, tam altın ise 40.717,57 TL satış fiyatıyla listelendi. Söz konusu rakamlar satış fiyatlarını gösterirken, alış fiyatları ve alış-satış farklarına ilişkin ayrı bir veri paylaşılmadı.
1 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
Gram altın
6.222,90 TL
Satış fiyatı
Çeyrek altın
10.250 TL
Satış fiyatı
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
6.222,90 TL
Çeyrek altın
10.250,00 TL
Yarım altın
20.493,00 TL
Tam altın
40.717,57 TL
Cumhuriyet altını
40.823,00 TL
Gremse altın
102.106,18 TL
Ons altın
3.875,20 USD
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1 Kasım 2026 itibarıyla 40.823 TL olarak bildirildi. Tam altının satış fiyatı ise 40.717,57 TL seviyesinde yer aldı.
Paylaşılan rakamlara göre Cumhuriyet altını ile tam altın arasında 105,43 TL fiyat farkı bulunuyor. Farklı altın türlerinin ağırlık, saflık ve piyasa işlem özellikleri nedeniyle fiyatlarının doğrudan eşdeğer kabul edilmemesi gerekiyor.
Gremse altının satış fiyatı ise aynı listede 102.106,18 TL olarak aktarıldı.
Ons altın 3.875,20 dolar seviyesinde
Uluslararası altın piyasalarında temel fiyat göstergelerinden biri olan ons altın, paylaşılan 1 Kasım tarihli listede 3.875,20 dolar satış fiyatıyla yer aldı.
Ons altın fiyatı dolar cinsinden ifade edilirken, Türkiye'deki gram altın fiyatları uluslararası altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru ve piyasa koşullarından etkileniyor. Fiziki altın fiyatlarında ise ürün türü, işçilik ve alış-satış farkı gibi unsurlar da belirleyici olabiliyor.
1 Kasım 2026'nın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle aktarılan ons fiyatının hangi işlem seansına ait olduğu ayrıca önem taşıyor. Listede fiyatın son güncellenme saati belirtilmiyor.
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlemleri izlenecek
Altın piyasasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak yeni işlem haftasında uluslararası ons fiyatı, döviz kurları ve yurt içindeki fiziki altın satış fiyatları takip edilecek.
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Altın fiyatlarında 1 Kasım tablosu belli oldu
Altın fiyatları, 1 Kasım 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin takip edildiği dönemde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan satış fiyatı listesine göre gram altın 6.222,90 TL, çeyrek altın 10.250 TL ve yarım altın 20.493 TL seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda ons altın için 3.875,20 dolar fiyatı aktarılırken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 40.823 TL olarak belirtiliyor. Haftanın ilk işlem gününde oluşacak fiyatlar ise döviz kurları ve uluslararası altın piyasasındaki gelişmelerle birlikte takip edilecek.
1 Kasım 2026 tarihli fiyat listesinde gram altının satış fiyatı 6.222,90 TL olarak yer aldı. Türkiye'de fiziki altın alım satımında yaygın olarak kullanılan çeyrek altının satış fiyatı ise 10.250 TL olarak aktarıldı.
Yarım altın 20.493 TL, tam altın ise 40.717,57 TL satış fiyatıyla listelendi. Söz konusu rakamlar satış fiyatlarını gösterirken, alış fiyatları ve alış-satış farklarına ilişkin ayrı bir veri paylaşılmadı.
1 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
Gram altın
6.222,90 TL
Satış fiyatı
Çeyrek altın
10.250 TL
Satış fiyatı
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
6.222,90 TL
Çeyrek altın
10.250,00 TL
Yarım altın
20.493,00 TL
Tam altın
40.717,57 TL
Cumhuriyet altını
40.823,00 TL
Gremse altın
102.106,18 TL
Ons altın
3.875,20 USD
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1 Kasım 2026 itibarıyla 40.823 TL olarak bildirildi. Tam altının satış fiyatı ise 40.717,57 TL seviyesinde yer aldı.
Paylaşılan rakamlara göre Cumhuriyet altını ile tam altın arasında 105,43 TL fiyat farkı bulunuyor. Farklı altın türlerinin ağırlık, saflık ve piyasa işlem özellikleri nedeniyle fiyatlarının doğrudan eşdeğer kabul edilmemesi gerekiyor.
Gremse altının satış fiyatı ise aynı listede 102.106,18 TL olarak aktarıldı.
Ons altın 3.875,20 dolar seviyesinde
Uluslararası altın piyasalarında temel fiyat göstergelerinden biri olan ons altın, paylaşılan 1 Kasım tarihli listede 3.875,20 dolar satış fiyatıyla yer aldı.
Ons altın fiyatı dolar cinsinden ifade edilirken, Türkiye'deki gram altın fiyatları uluslararası altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru ve piyasa koşullarından etkileniyor. Fiziki altın fiyatlarında ise ürün türü, işçilik ve alış-satış farkı gibi unsurlar da belirleyici olabiliyor.
1 Kasım 2026'nın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle aktarılan ons fiyatının hangi işlem seansına ait olduğu ayrıca önem taşıyor. Listede fiyatın son güncellenme saati belirtilmiyor.
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlemleri izlenecek
Altın piyasasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak yeni işlem haftasında uluslararası ons fiyatı, döviz kurları ve yurt içindeki fiziki altın satış fiyatları takip edilecek.
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