Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı! Azerbaycan: Memnuniyete karşılıyoruz
Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı! Azerbaycan: Memnuniyete karşılıyoruz
Azerbaycan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladı.
Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 16:03
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 16:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yazılı açıklama yaparak BM Genel Sekreterliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hacızade, açıklamasında AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
BM Genel Sekreteri seçimi için adayların mesleki niteliklerinin, diplomatik deneyimlerinin, tarafsızlıklarının ve üye ülkeler arasında uzlaşı sağlayabilme becerilerinin esas alınması gerektiğini belirten Hacızade, seçim sürecinin BM Şartı doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkati çekti.
Hacızade, devam eden istişareler ve üye devletler arasındaki yapıcı diyalog sonucunda, BM'nin günün küresel sorunlarına daha etkili yanıt verme imkanlarını güçlendirecek uygun bir karar alınacağına inandıklarını kaydetti.
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Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı! Azerbaycan: Memnuniyete karşılıyoruz
Azerbaycan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yazılı açıklama yaparak BM Genel Sekreterliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hacızade, açıklamasında AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
BM Genel Sekreteri seçimi için adayların mesleki niteliklerinin, diplomatik deneyimlerinin, tarafsızlıklarının ve üye ülkeler arasında uzlaşı sağlayabilme becerilerinin esas alınması gerektiğini belirten Hacızade, seçim sürecinin BM Şartı doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkati çekti.
Hacızade, devam eden istişareler ve üye devletler arasındaki yapıcı diyalog sonucunda, BM'nin günün küresel sorunlarına daha etkili yanıt verme imkanlarını güçlendirecek uygun bir karar alınacağına inandıklarını kaydetti.
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