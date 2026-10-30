Tuğyan Gülter'den hastane iddialarına yanıt geldi:

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılandığı belirtilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçmişte çalıştığı özel hastanede hastalara kötü muamelede bulunduğu yönündeki iddialara cezaevinden yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Gülter, hastalara izinsiz ilaç uyguladığı ve ölüm kayıtlarını değiştirdiği yönündeki suçlamaları reddetti. Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre iddialar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 19:05
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 19:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi. Eminoğlu'nun şikâyetinde, Gülter'in geçmişte görev yaptığı özel hastanede hastalara yönelik usulsüz uygulamalarda bulunduğu iddialarına yer verildi.
Şikâyette, gece saatlerinde hastalara uyumaları amacıyla ilaç uygulandığı, temizlik personeline hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda uygunsuz davranışlarda bulunulduğu öne sürüldü. Bazı hastaların ölüm saatlerinin kayıtlarda farklı gösterildiği iddiası da başvuruya konu oldu.
Yalova'da adli ve idari soruşturma başlatıldı
Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne atfedilen açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan personelin uygulamalarına ilişkin iddiaların incelemeye alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bulgularına ve iddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir sonuç paylaşılmadı.
Ölüm kayıtlarına ilişkin suçlamaları reddetti
Habertürk'ün aktardığı yazılı açıklamaya göre Tuğyan Ülkem Gülter, hastaların ölüm saatlerini değiştirme yetkisinin bulunmadığını savundu. Gece nöbetlerinde personelin düzenli olarak denetlendiğini belirten Gülter, ölüm raporlarının hazırlanmasının hemşirelerin yetkisinde olmadığını ifade etti.
Gülter, ilaç uygulamalarına ilişkin iddiaları da reddederek ilaç dolaplarının kilitli tutulduğunu ve anahtarların gece sorumlularında bulunduğunu söyledi. Kullanılan ilaçların kayıt altında tutulduğunu belirterek hastalara keyfî şekilde iğne yapılmasının mümkün olmadığını savundu.
Gülter'in geçmişte görev yaptığı hastanede bir personelle halay çektiğini gösterdiği belirtilen görüntüler de gündeme geldi. Gülter, söz konusu görüntülerin hastaların bulunmadığı bir alanda kaydedildiğini öne sürdü.
Hastalara bakım sırasında zaman zaman müzik açıldığını belirten Gülter, bilinçli hastaların da müziğe eşlik edebildiğini ifade etti. Görüntülerin yaklaşık iki yıl öncesine ait olduğunu savunan Gülter, bunların eski nişanlısı tarafından kişisel bulut hesabından alındığını iddia etti.
Eski nişanlısına yönelik açıklama yaptı
Tuğyan Ülkem Gülter, görüntülerin uzun süre sonra yetkililere teslim edilmesini de eleştirdi. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun kendisine yönelik kişisel husumet taşıdığını ileri sürdü.
Gülter, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Mevcut videoları iCloud'umdan Kervan almış. Fakat bu videoların neredeyse 2 yılı var. Şimdi mi aklına gelmiş vermek. Kuyruk acısı var. Üzülüyorum onun adına.
Hastanede çalıştığı dönemde yoğun bakım hastalarının kişisel bakımlarıyla ilgilendiğini belirten Gülter, yaşlı hastaların saçlarını topladığını ve tıraş olmalarına yardımcı olduğunu söyledi.
Gülter, çalışma arkadaşlarının da bu uygulamalara tanıklık ettiğini belirterek başlatılan incelemeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hakkındaki iddiaların mesleki itibarını zedelediğini savunan Gülter, soruşturma kapsamında eski çalışma arkadaşlarının ifadelerinin alınabileceğini dile getirdi.
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Tuğyan Gülter'den hastane iddialarına yanıt geldi:
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılandığı belirtilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçmişte çalıştığı özel hastanede hastalara kötü muamelede bulunduğu yönündeki iddialara cezaevinden yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Gülter, hastalara izinsiz ilaç uyguladığı ve ölüm kayıtlarını değiştirdiği yönündeki suçlamaları reddetti. Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre iddialar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi. Eminoğlu'nun şikâyetinde, Gülter'in geçmişte görev yaptığı özel hastanede hastalara yönelik usulsüz uygulamalarda bulunduğu iddialarına yer verildi.
Şikâyette, gece saatlerinde hastalara uyumaları amacıyla ilaç uygulandığı, temizlik personeline hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda uygunsuz davranışlarda bulunulduğu öne sürüldü. Bazı hastaların ölüm saatlerinin kayıtlarda farklı gösterildiği iddiası da başvuruya konu oldu.
Yalova'da adli ve idari soruşturma başlatıldı
Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne atfedilen açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan personelin uygulamalarına ilişkin iddiaların incelemeye alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bulgularına ve iddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir sonuç paylaşılmadı.
Ölüm kayıtlarına ilişkin suçlamaları reddetti
Habertürk'ün aktardığı yazılı açıklamaya göre Tuğyan Ülkem Gülter, hastaların ölüm saatlerini değiştirme yetkisinin bulunmadığını savundu. Gece nöbetlerinde personelin düzenli olarak denetlendiğini belirten Gülter, ölüm raporlarının hazırlanmasının hemşirelerin yetkisinde olmadığını ifade etti.
Gülter, ilaç uygulamalarına ilişkin iddiaları da reddederek ilaç dolaplarının kilitli tutulduğunu ve anahtarların gece sorumlularında bulunduğunu söyledi. Kullanılan ilaçların kayıt altında tutulduğunu belirterek hastalara keyfî şekilde iğne yapılmasının mümkün olmadığını savundu.
Gülter'in geçmişte görev yaptığı hastanede bir personelle halay çektiğini gösterdiği belirtilen görüntüler de gündeme geldi. Gülter, söz konusu görüntülerin hastaların bulunmadığı bir alanda kaydedildiğini öne sürdü.
Hastalara bakım sırasında zaman zaman müzik açıldığını belirten Gülter, bilinçli hastaların da müziğe eşlik edebildiğini ifade etti. Görüntülerin yaklaşık iki yıl öncesine ait olduğunu savunan Gülter, bunların eski nişanlısı tarafından kişisel bulut hesabından alındığını iddia etti.
Eski nişanlısına yönelik açıklama yaptı
Tuğyan Ülkem Gülter, görüntülerin uzun süre sonra yetkililere teslim edilmesini de eleştirdi. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun kendisine yönelik kişisel husumet taşıdığını ileri sürdü.
Gülter, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Hastanede çalıştığı dönemde yoğun bakım hastalarının kişisel bakımlarıyla ilgilendiğini belirten Gülter, yaşlı hastaların saçlarını topladığını ve tıraş olmalarına yardımcı olduğunu söyledi.
Gülter, çalışma arkadaşlarının da bu uygulamalara tanıklık ettiğini belirterek başlatılan incelemeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hakkındaki iddiaların mesleki itibarını zedelediğini savunan Gülter, soruşturma kapsamında eski çalışma arkadaşlarının ifadelerinin alınabileceğini dile getirdi.
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