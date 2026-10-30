Türkiye'den bir ülkeye Mekke İttifakı için çağrı: Memnuniyetle karşılarız
Türkiye'den bir ülkeye Mekke İttifakı için çağrı: Memnuniyetle karşılarız
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın Mekke İttifakı için doğal bir ortak olduğunu ve bu ittifaka resmi katılımının kendi egemen kararı olduğunu belirterek, Türkiye'nin böyle bir katılımı memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:48
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 07:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resepsiyona Mısır Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü İhab Süleyman ve Ezher Şeyhi Danışmanı Abdurrahman Musa'nın yanı sıra Mısırlı üst düzey yetkililer, diplomatlar, siyaset, kültür, sanat ve basın camiasından temsilciler katıldı.
İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Cumhuriyet coşkusunu Mısır'da paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhuriyet'in sadece bir yönetim şekli olmadığını vurgulayan Şen, barış içinde bir ortamda komşularla, bölgeyle ve dünyayla eşitlik, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı, işbirliğini ve kalkınmayı ön plana çıkaran yeni bir yaklaşımı temsil ettiğini, bu anlayışın "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine dayandığını kaydetti.
- MISIR İLE İLİŞKİLER, BÖLGESEL GELİŞMELER VE GAZZE
Mısır'ın Mekke İttifakı için doğal bir ortak olduğunu ve bu ittifaka resmi katılımının kendi egemen kararı olduğunu belirten Şen, Türkiye'nin böyle bir katılımı memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
Şen, Mısır'ın Mekke İttifakı'na katılımının bölgesel dengelerin kurulması ile güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye ile Mısır arasındaki stratejik ilişkinin bir tercih değil, Doğu Akdeniz'deki barış, güvenlik ve kalkınmanın gerektirdiği bir zorunluluk olduğuna işaret eden Şen, 2022'den bu yana Mısır'da en az 50 yeni Türk üretim tesisinin açıldığını, Türk firmalarının 100 bin Mısırlıya istihdam sağladığını ve ikili ticaret hacminin bu yıl 9 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini aktardı.
Salih Mutlu Şen
Askeri ilişkiler ile savunma sanayisi projelerinin ilerlediğine dikkati çeken Şen, gelecek 10 yıl içinde iki ülkenin ortak üretimi olan füze, gemi, savaş uçağı ve insansız hava araçlarının görüleceğine inandığını dile getirdi.
Türkiye'nin kendi çıkarlarını savunurken Mısır'ın çıkarlarını da göz önünde bulundurduğunu belirten Şen, iki ülkenin stratejik çıkarlarının örtüştüğünü bildirdi.
Bölgesel gelişmelere de değinen Şen, İran'a karşı yürütülen adil olmayan savaşa karşı çıktıklarını, Suudi Arabistan dahil Körfez ülkelerine yönelik saldırıları kınadıklarını, Sudan ve Libya'da istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Somali'de ise eş-Şebab terör örgütüne karşı mücadeleye katkı sağladıklarını ifade etti.
Suriye'nin yeniden imarına öncelik verdiklerini ve ülkenin bölünme riskine karşı durduklarını aktaran Şen, Gazze konusunda ise Mısır, ABD ve Katar ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve Hamas'ın ikna edilmesi yönünde her türlü katkıyı sunduklarını kaydetti.
İsrail halkının güvenliğinin Filistin halkının katledilmesiyle sağlanamayacağını vurgulayan Şen, seçimlerin ardından İsrail'deki yeni hükümetin barış veya savaştan birini seçeceğini sözlerine ekledi.
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Türkiye'den bir ülkeye Mekke İttifakı için çağrı: Memnuniyetle karşılarız
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın Mekke İttifakı için doğal bir ortak olduğunu ve bu ittifaka resmi katılımının kendi egemen kararı olduğunu belirterek, Türkiye'nin böyle bir katılımı memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resepsiyona Mısır Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü İhab Süleyman ve Ezher Şeyhi Danışmanı Abdurrahman Musa'nın yanı sıra Mısırlı üst düzey yetkililer, diplomatlar, siyaset, kültür, sanat ve basın camiasından temsilciler katıldı.
İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Cumhuriyet coşkusunu Mısır'da paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhuriyet'in sadece bir yönetim şekli olmadığını vurgulayan Şen, barış içinde bir ortamda komşularla, bölgeyle ve dünyayla eşitlik, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı, işbirliğini ve kalkınmayı ön plana çıkaran yeni bir yaklaşımı temsil ettiğini, bu anlayışın "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine dayandığını kaydetti.
- MISIR İLE İLİŞKİLER, BÖLGESEL GELİŞMELER VE GAZZE
Mısır'ın Mekke İttifakı için doğal bir ortak olduğunu ve bu ittifaka resmi katılımının kendi egemen kararı olduğunu belirten Şen, Türkiye'nin böyle bir katılımı memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
Şen, Mısır'ın Mekke İttifakı'na katılımının bölgesel dengelerin kurulması ile güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye ile Mısır arasındaki stratejik ilişkinin bir tercih değil, Doğu Akdeniz'deki barış, güvenlik ve kalkınmanın gerektirdiği bir zorunluluk olduğuna işaret eden Şen, 2022'den bu yana Mısır'da en az 50 yeni Türk üretim tesisinin açıldığını, Türk firmalarının 100 bin Mısırlıya istihdam sağladığını ve ikili ticaret hacminin bu yıl 9 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini aktardı.
Salih Mutlu Şen
Askeri ilişkiler ile savunma sanayisi projelerinin ilerlediğine dikkati çeken Şen, gelecek 10 yıl içinde iki ülkenin ortak üretimi olan füze, gemi, savaş uçağı ve insansız hava araçlarının görüleceğine inandığını dile getirdi.
Türkiye'nin kendi çıkarlarını savunurken Mısır'ın çıkarlarını da göz önünde bulundurduğunu belirten Şen, iki ülkenin stratejik çıkarlarının örtüştüğünü bildirdi.
Bölgesel gelişmelere de değinen Şen, İran'a karşı yürütülen adil olmayan savaşa karşı çıktıklarını, Suudi Arabistan dahil Körfez ülkelerine yönelik saldırıları kınadıklarını, Sudan ve Libya'da istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Somali'de ise eş-Şebab terör örgütüne karşı mücadeleye katkı sağladıklarını ifade etti.
Suriye'nin yeniden imarına öncelik verdiklerini ve ülkenin bölünme riskine karşı durduklarını aktaran Şen, Gazze konusunda ise Mısır, ABD ve Katar ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve Hamas'ın ikna edilmesi yönünde her türlü katkıyı sunduklarını kaydetti.
İsrail halkının güvenliğinin Filistin halkının katledilmesiyle sağlanamayacağını vurgulayan Şen, seçimlerin ardından İsrail'deki yeni hükümetin barış veya savaştan birini seçeceğini sözlerine ekledi.
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