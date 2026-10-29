Göztepe maçında ilk 11'de kimler olacak? Dirk Kuyt için karar zamanı
Göztepe maçında ilk 11'de kimler olacak? Dirk Kuyt için karar zamanı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin teknik sorumlusu Dirk Kuyt ilk 11'de şans vereceği isimleri belirlemeye çalışıyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 13:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Evinde oynadığı 4 lig maçında 9 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip, kazanarak moral bulmak istiyor.
Teknik sorumlu Dirk Kuyt, 11'de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı.
Sarı lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Levent Mercan'ın oynaması bekleniyor.
Stoper ikilisinde Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong forma giyecek.
Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin şans bulması bekleniyor.
Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Oğuz Aydın oynayacak.
Dirk Kuyt, ileri uçta ise Vedat Muriç'i sahaya çıkartmayı düşünüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Göztepe maçında ilk 11'de kimler olacak? Dirk Kuyt için karar zamanı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin teknik sorumlusu Dirk Kuyt ilk 11'de şans vereceği isimleri belirlemeye çalışıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Evinde oynadığı 4 lig maçında 9 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip, kazanarak moral bulmak istiyor.
Teknik sorumlu Dirk Kuyt, 11'de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı.
Sarı lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Levent Mercan'ın oynaması bekleniyor.
Stoper ikilisinde Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong forma giyecek.
Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin şans bulması bekleniyor.
Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Oğuz Aydın oynayacak.
Dirk Kuyt, ileri uçta ise Vedat Muriç'i sahaya çıkartmayı düşünüyor.
Çok Okunanlar