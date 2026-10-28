Türkiye'de dijital kimlik cüzdanı için tarih belli oldu
Türkiye'de dijital kimlik cüzdanı için tarih belli oldu
Türkiye'de temel kimlik ve diploma belgelerini tek bir dijital ortamda bir araya getirecek ulusal dijital kimlik cüzdanı için 2027 yılında ilk uygulama adımı atılacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kamu çalışanlarına öncelik verilerek geliştirilecek prototip, pilot olarak belirlenecek bir yükseköğretim kurumunda test edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 21:55
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 21:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamu hizmetlerinin dijital ortamda sunulmasına yönelik yeni hedeflere yer verildi. Program kapsamında temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin geliştirilmesi planlandı.
Hazırlanacak prototipin 2027 yılı içerisinde pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi öngörülüyor. Test çalışmalarının yapılacağı üniversiteye ve uygulamanın başlangıç tarihine ilişkin ayrıntılar programda belirtilmedi.
Dijital kimlik cüzdanında kamu çalışanlarına öncelik
Ulusal dijital kimlik cüzdanının geliştirilmesi sürecinde kamu çalışanlarına öncelik verilecek. İlk aşamada kimlik ve diploma belgelerinin dijital cüzdan üzerinden kullanılabilmesine yönelik bir prototip oluşturulacak.
Projenin yürütülmesinden Siber Güvenlik Başkanlığı sorumlu olacak. İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları da çalışmalara iş birliği kapsamında katılacak.
Pilot uygulamadan sonra sistemin tüm vatandaşların kullanımına ne zaman sunulacağına ilişkin bir takvim ise açıklanmadı.
e-Devlet'te ödeme ve kimlik doğrulama hizmetleri geliştirilecek
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı. Bu kapsamda ortak ödeme sistemleri, kimlik doğrulama uygulamaları ve bütünleşik kamu hizmetleri ön plana çıkarılacak.
Dijital kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum süreçlerinin yeniden yapılandırılarak iyileştirilmesi hedefleniyor. Belediyeler tarafından sunulan dijital hizmetlerde de standardizasyon çalışmaları yürütülecek.
e-Devlet'te 9 bin 436 hizmet sunuluyor
Programda yer alan verilere göre Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 1130 kurum ve kuruluş tarafından toplam 9 bin 436 hizmet sunuluyor.
Sistemde merkezi kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler, belediye iştirakleri, üniversiteler ve özel kuruluşların hizmetleri de bulunuyor. Kamu hizmetlerine tek platform üzerinden erişim sağlayan e-Devlet Kapısı'nın ortak ödeme ve kimlik doğrulama altyapısıyla geliştirilmesi planlanıyor.
Dijital kimlik cüzdanının kullanım alanı pilot testlerle belirlenecek
Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk aşamasında temel kimlik ve diploma belgelerinin dijital ortamda bir araya getirilmesi hedefleniyor. Prototipin yükseköğretim kurumunda test edilmesiyle sistemin uygulama süreçlerine ilişkin çalışmalar yürütülecek.
2027 yılı için açıklanan hedef, dijital kimlik cüzdanının prototipinin geliştirilmesini ve pilot testlerin gerçekleştirilmesini kapsıyor. Sistemin ülke genelinde kullanıma açılacağı tarih ve diğer resmî belgelerin uygulamaya dahil edilmesine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
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Türkiye'de dijital kimlik cüzdanı için tarih belli oldu
Türkiye'de temel kimlik ve diploma belgelerini tek bir dijital ortamda bir araya getirecek ulusal dijital kimlik cüzdanı için 2027 yılında ilk uygulama adımı atılacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kamu çalışanlarına öncelik verilerek geliştirilecek prototip, pilot olarak belirlenecek bir yükseköğretim kurumunda test edilecek.
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamu hizmetlerinin dijital ortamda sunulmasına yönelik yeni hedeflere yer verildi. Program kapsamında temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin geliştirilmesi planlandı.
Hazırlanacak prototipin 2027 yılı içerisinde pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi öngörülüyor. Test çalışmalarının yapılacağı üniversiteye ve uygulamanın başlangıç tarihine ilişkin ayrıntılar programda belirtilmedi.
Dijital kimlik cüzdanında kamu çalışanlarına öncelik
Ulusal dijital kimlik cüzdanının geliştirilmesi sürecinde kamu çalışanlarına öncelik verilecek. İlk aşamada kimlik ve diploma belgelerinin dijital cüzdan üzerinden kullanılabilmesine yönelik bir prototip oluşturulacak.
Projenin yürütülmesinden Siber Güvenlik Başkanlığı sorumlu olacak. İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları da çalışmalara iş birliği kapsamında katılacak.
Pilot uygulamadan sonra sistemin tüm vatandaşların kullanımına ne zaman sunulacağına ilişkin bir takvim ise açıklanmadı.
e-Devlet'te ödeme ve kimlik doğrulama hizmetleri geliştirilecek
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı. Bu kapsamda ortak ödeme sistemleri, kimlik doğrulama uygulamaları ve bütünleşik kamu hizmetleri ön plana çıkarılacak.
Dijital kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum süreçlerinin yeniden yapılandırılarak iyileştirilmesi hedefleniyor. Belediyeler tarafından sunulan dijital hizmetlerde de standardizasyon çalışmaları yürütülecek.
e-Devlet'te 9 bin 436 hizmet sunuluyor
Programda yer alan verilere göre Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 1130 kurum ve kuruluş tarafından toplam 9 bin 436 hizmet sunuluyor.
Sistemde merkezi kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler, belediye iştirakleri, üniversiteler ve özel kuruluşların hizmetleri de bulunuyor. Kamu hizmetlerine tek platform üzerinden erişim sağlayan e-Devlet Kapısı'nın ortak ödeme ve kimlik doğrulama altyapısıyla geliştirilmesi planlanıyor.
Dijital kimlik cüzdanının kullanım alanı pilot testlerle belirlenecek
Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk aşamasında temel kimlik ve diploma belgelerinin dijital ortamda bir araya getirilmesi hedefleniyor. Prototipin yükseköğretim kurumunda test edilmesiyle sistemin uygulama süreçlerine ilişkin çalışmalar yürütülecek.
2027 yılı için açıklanan hedef, dijital kimlik cüzdanının prototipinin geliştirilmesini ve pilot testlerin gerçekleştirilmesini kapsıyor. Sistemin ülke genelinde kullanıma açılacağı tarih ve diğer resmî belgelerin uygulamaya dahil edilmesine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
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