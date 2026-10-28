WSJ: ABD, bazı Körfez ülkelerini ara seçimlerden sonra olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı
WSJ: ABD, bazı Körfez ülkelerini ara seçimlerden sonra olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı
ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 09:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğu iddia edildi.
Haberde, iki ülke arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen iletişimin, İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.
Washington yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinden sonra kısa ama yoğun olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.
Bölgedeki ABD güçlerinin mühimmatlarını stokladığı ve savaş uçaklarının saldırılara hazırlandığı ileri sürülen haberde, ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyade birliğinin, Orta Doğu'da faaliyet gösteren yaklaşık 20 savaş gemisine gelecek ay katılabileceği öne sürüldü.
CNN'in haberinde, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a karşı yeni ve potansiyel büyük saldırılar başlatmaya hazır olduğu iddia edilmişti.
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WSJ: ABD, bazı Körfez ülkelerini ara seçimlerden sonra olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı
ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğu iddia edildi.
Haberde, iki ülke arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen iletişimin, İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.
Washington yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinden sonra kısa ama yoğun olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.
Bölgedeki ABD güçlerinin mühimmatlarını stokladığı ve savaş uçaklarının saldırılara hazırlandığı ileri sürülen haberde, ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyade birliğinin, Orta Doğu'da faaliyet gösteren yaklaşık 20 savaş gemisine gelecek ay katılabileceği öne sürüldü.
CNN'in haberinde, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a karşı yeni ve potansiyel büyük saldırılar başlatmaya hazır olduğu iddia edilmişti.
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