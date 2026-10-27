İstanbul’da sel alarmı, üç ilçede hayat aksadı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kuvvetli sağanak, özellikle Anadolu Yakası’ndaki Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Derelerin taşmasıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, sel sularına kapılan araçlar ve su basan binalar nedeniyle ekipler çalışma başlattı. Yağışın ardından ulaşımın aksadığı güzergâhlarda yürütülen çalışmaların durumu önem kazandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 19:02
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 19:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak, Anadolu Yakası’nın farklı noktalarında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitlerde ve yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Şile’de dereler taştı, yollar su altında kaldı
Yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında bulunan Şile’de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Cumhuriyet Caddesi’nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sel sularına kapılırken, akıntı çöp konteynerlerini ve çeşitli atıkları sürükledi.
Şile-Üsküdar Caddesi üzerindeki Yeniköy Deresi ve Pot Deresi’nde su seviyeleri yükseldi. Yeniköy Deresi’nin taşması sonucu caddeyi su basarken, taşkının etkisiyle bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Binanın bahçesi ve giriş katında da su baskını meydana geldi.
Pot Deresi ve Kabakoz Deresi çevresinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Sel suları otomobili sürükledi
Şile’nin Ovacık ve İmrandere bölgelerinde kuvvetli yağışın ardından oluşan sel, bazı yollarda hasara yol açtı. Ormanlık alanlardan taşınan ağaç parçaları, taş ve çamur ulaşım güzergâhlarını kapattı.
Ovacık yakınlarında bulunan bir otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede bazı evlerin bahçelerinde su baskınları yaşanırken, yollarda da tahribat oluştu.
Pendik ve Tuzla’da ulaşım aksadı
Sağanak yağış Pendik ve Tuzla ilçelerinde de etkili oldu. Pendik’te bazı alt geçitleri su basarken, Tuzla’da suyla kaplanan yollarda araçların ilerlemesi güçleşti.
Anadolu Yakası’nın çeşitli noktalarında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Yardım çağrılarına müdahale eden ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yürüttü.
Şile’de çok sayıda sokak trafiğe kapatıldı
Şile’nin Kumbağa Mahallesi’nde Turan Aziz Beler Caddesi’nin Kumbaba Kavşağı ile Üsküdar Caddesi arasındaki yönünde trafik akışı durduruldu. Palmiye, Yasemin, Itır, Funda, Yaprak, Filiz, İlkadım, Gözlem, Karlı ve Zambak sokaklar da ulaşıma kapatılan güzergâhlar arasında yer aldı.
Ahmetli Mahallesi’nde ise Şenkaya Sokak ve Yalçındağ Sokak yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı. Su baskınlarından etkilenen yolların ve altyapının durumu, bölgede yürütülen müdahale çalışmalarının gündeminde yer aldı.
İstanbul Boğazı’nda suyun rengi değişti
Kuvvetli yağışın etkileri İstanbul Boğazı’nda da görüldü. Derelerden taşınan çamurlu suyun denize karışmasıyla Boğaz’ın bazı bölümlerinde farklı renk tonları oluştu.
Şile’de su altında kalan yollar, taşan dereler ve su baskınlarının yaşandığı yerleşim alanları havadan görüntülendi. Kentin farklı noktalarındaki sel görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
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İstanbul’da sel alarmı, üç ilçede hayat aksadı
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kuvvetli sağanak, özellikle Anadolu Yakası’ndaki Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Derelerin taşmasıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, sel sularına kapılan araçlar ve su basan binalar nedeniyle ekipler çalışma başlattı. Yağışın ardından ulaşımın aksadığı güzergâhlarda yürütülen çalışmaların durumu önem kazandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak, Anadolu Yakası’nın farklı noktalarında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitlerde ve yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Şile’de dereler taştı, yollar su altında kaldı
Yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında bulunan Şile’de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Cumhuriyet Caddesi’nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sel sularına kapılırken, akıntı çöp konteynerlerini ve çeşitli atıkları sürükledi.
Şile-Üsküdar Caddesi üzerindeki Yeniköy Deresi ve Pot Deresi’nde su seviyeleri yükseldi. Yeniköy Deresi’nin taşması sonucu caddeyi su basarken, taşkının etkisiyle bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Binanın bahçesi ve giriş katında da su baskını meydana geldi.
Pot Deresi ve Kabakoz Deresi çevresinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Sel suları otomobili sürükledi
Şile’nin Ovacık ve İmrandere bölgelerinde kuvvetli yağışın ardından oluşan sel, bazı yollarda hasara yol açtı. Ormanlık alanlardan taşınan ağaç parçaları, taş ve çamur ulaşım güzergâhlarını kapattı.
Ovacık yakınlarında bulunan bir otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede bazı evlerin bahçelerinde su baskınları yaşanırken, yollarda da tahribat oluştu.
Pendik ve Tuzla’da ulaşım aksadı
Sağanak yağış Pendik ve Tuzla ilçelerinde de etkili oldu. Pendik’te bazı alt geçitleri su basarken, Tuzla’da suyla kaplanan yollarda araçların ilerlemesi güçleşti.
Anadolu Yakası’nın çeşitli noktalarında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Yardım çağrılarına müdahale eden ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yürüttü.
Şile’de çok sayıda sokak trafiğe kapatıldı
Şile’nin Kumbağa Mahallesi’nde Turan Aziz Beler Caddesi’nin Kumbaba Kavşağı ile Üsküdar Caddesi arasındaki yönünde trafik akışı durduruldu. Palmiye, Yasemin, Itır, Funda, Yaprak, Filiz, İlkadım, Gözlem, Karlı ve Zambak sokaklar da ulaşıma kapatılan güzergâhlar arasında yer aldı.
Ahmetli Mahallesi’nde ise Şenkaya Sokak ve Yalçındağ Sokak yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı. Su baskınlarından etkilenen yolların ve altyapının durumu, bölgede yürütülen müdahale çalışmalarının gündeminde yer aldı.
İstanbul Boğazı’nda suyun rengi değişti
Kuvvetli yağışın etkileri İstanbul Boğazı’nda da görüldü. Derelerden taşınan çamurlu suyun denize karışmasıyla Boğaz’ın bazı bölümlerinde farklı renk tonları oluştu.
Şile’de su altında kalan yollar, taşan dereler ve su baskınlarının yaşandığı yerleşim alanları havadan görüntülendi. Kentin farklı noktalarındaki sel görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
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