İstanbul'da hava sertleşiyor, 11 il için alarm verildi
İstanbul'da hava sertleşiyor, 11 il için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için kuvvetli yağış nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Muğla için turuncu, diğer 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece düşmesi beklenirken özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 21:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı haritasına göre, Muğla turuncu kodla uyarılan il oldu. Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Kuvvetli yağışların etkili olması beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Meteoroloji, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı
İBB Afet Koordinasyon Merkezi de İstanbul'da beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. AKOM'un tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin kenti etkilemesi bekleniyor.
Sabah saat 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Kent genelinde gün boyunca aralıklarla sağanak geçişleri öngörülüyor.
İstanbul'da sıcaklıklar 5 ila 7 derece düşecek
AKOM'un açıklamasına göre kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsimin daha soğuk değerlerine gerileyeceği bildirildi.
Yağışlı sistemin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kentte sağanağın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Dört ilçede kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağışların daha kuvvetli olabileceğini bildirdi. Özellikle 06.00-12.00 saatleri arasında dört ilçede yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Kuvvetli sağanak beklenen ilçeler
Eyüpsultan
Sarıyer
Beykoz
Şile
Tahmin edilen zaman aralığı
06.00–12.00
Bu ilçelerde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken diğer ilçelerde de aralıklarla sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
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İstanbul'da hava sertleşiyor, 11 il için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için kuvvetli yağış nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Muğla için turuncu, diğer 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece düşmesi beklenirken özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı haritasına göre, Muğla turuncu kodla uyarılan il oldu. Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Kuvvetli yağışların etkili olması beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Meteoroloji, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı
İBB Afet Koordinasyon Merkezi de İstanbul'da beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. AKOM'un tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin kenti etkilemesi bekleniyor.
Sabah saat 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Kent genelinde gün boyunca aralıklarla sağanak geçişleri öngörülüyor.
İstanbul'da sıcaklıklar 5 ila 7 derece düşecek
AKOM'un açıklamasına göre kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsimin daha soğuk değerlerine gerileyeceği bildirildi.
Yağışlı sistemin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kentte sağanağın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Dört ilçede kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağışların daha kuvvetli olabileceğini bildirdi. Özellikle 06.00-12.00 saatleri arasında dört ilçede yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Kuvvetli sağanak beklenen ilçeler
Eyüpsultan
Sarıyer
Beykoz
Şile
Tahmin edilen zaman aralığı
06.00–12.00
Bu ilçelerde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken diğer ilçelerde de aralıklarla sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
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