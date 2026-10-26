5,1 milyon TL krizi büyüdü, CHP ve Yeni Parti birbirine girdi
5,1 milyon TL krizi büyüdü, CHP ve Yeni Parti birbirine girdi
CHP ile YENİ Parti arasında milletvekillerinden toplandığı belirtilen 5 milyon 100 bin TL'nin kullanımına ilişkin tartışma, karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu tutarın milletvekillerinin ortak katkılarıyla oluşturulduğunu savunurken, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak paranın partiye ait olduğunu belirtti. TBMM'de düzenlenen basın toplantılarında taraflar farklı hukuki gerekçeler ortaya koyarken, uyuşmazlığın yargıya taşındığı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 18:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel ve beraberindeki eski CHP yöneticilerinin milletvekili ödemeleriyle biriken 5 milyon 100 bin TL'yi YENİ Parti'ye aktardığı yönündeki açıklamalarının ardından başladı.
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de yaptığı açıklamada paranın siyasi partinin kurumsal hesaplarına ait olmadığını söyledi. Emir, milletvekillerinin Grup Genel Kurulu kararları doğrultusunda ortak giderleri karşılamak amacıyla para topladığını belirtti.
Emir, 2022 tarihli grup kararlarını örnek göstererek toplanan tutarların personel ödemeleri, araştırma ve yayın faaliyetleri, kırtasiye, yemek, ağırlama ve hukuki yükümlülükler için kullanıldığını ifade etti.
Murat Emir'den aidat ve denetim açıklaması
Murat Emir, milletvekillerinin ortak katkılarıyla oluşturulan kaynağın siyasi parti aidatı olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Söz konusu paranın partinin kurumsal hesaplarına dahil olmadığını belirten Emir, bu nedenle Sayıştay denetimi kapsamında bulunmadığını ileri sürdü.
Daha önce genel başkanlarla ilgili tazminat yükümlülüklerinin de milletvekillerinin ortak katkılarıyla karşılandığını anlatan Emir, biriken paranın Grup Genel Kurulu kararıyla milletvekillerine iade edildiğini söyledi.
CHP grubunun konuyla ilgili noter bildirimi gönderdiğini belirten Emir, "Faik Bey'in çay parasına ihtiyacı varsa açıkça söylesin" ifadelerini kullandı. Emir, tartışmaya konu olan tutarın siyasi partinin kurumsal mal varlığıyla ilişkili olmadığı görüşünü yineledi.
Faik Öztrak paranın CHP'ye ait olduğunu savundu
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Murat Emir'in açıklamalarına karşılık verdi. Öztrak, tartışmaya konu olan tutarın CHP Genel Başkanlığına ait İş Bankası hesabında bulunduğunu ve bu nedenle partinin mal varlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Uyuşmazlığın yargıya taşındığını belirten Öztrak, paranın hukuki niteliğinin mahkeme tarafından belirleneceğini söyledi. Öztrak, hesapta bulunan tutarın partiye ait olduğunu ileri sürerek paranın geri alınması için hukuki sürecin takip edileceğini ifade etti.
Öztrak, "Baba ocağı dedikleri partinin hesabındaki paraya katakulli ile çökenler milletin hakkını nasıl arayacak?" sözleriyle karşı tarafa yönelik suçlamalarını sürdürdü.
Grup kararlarının hukuki geçerliliği gündemde
Faik Öztrak, milletvekillerinden toplanan paranın kullanımında CHP Grup İç Yönetmeliği, Siyasi Partiler Kanunu ve Anayasa hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Grup kararlarının yürürlükteki mevzuata aykırı olamayacağını savunan Öztrak, hesap hareketlerinin hukuki açıdan incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Paranın CHP Genel Merkezine ait hesaptan çekildiğini ileri süren Öztrak, milletvekillerinin aldığı kararların tek başına söz konusu tutarın mülkiyetini değiştirmeyeceğini savundu.
Murat Emir ise paranın milletvekillerinin ortak katkılarıyla oluştuğunu ve grup kararı doğrultusunda iade edildiğini belirterek iddiaları reddetti.
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5,1 milyon TL krizi büyüdü, CHP ve Yeni Parti birbirine girdi
CHP ile YENİ Parti arasında milletvekillerinden toplandığı belirtilen 5 milyon 100 bin TL'nin kullanımına ilişkin tartışma, karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu tutarın milletvekillerinin ortak katkılarıyla oluşturulduğunu savunurken, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak paranın partiye ait olduğunu belirtti. TBMM'de düzenlenen basın toplantılarında taraflar farklı hukuki gerekçeler ortaya koyarken, uyuşmazlığın yargıya taşındığı açıklandı.
Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel ve beraberindeki eski CHP yöneticilerinin milletvekili ödemeleriyle biriken 5 milyon 100 bin TL'yi YENİ Parti'ye aktardığı yönündeki açıklamalarının ardından başladı.
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de yaptığı açıklamada paranın siyasi partinin kurumsal hesaplarına ait olmadığını söyledi. Emir, milletvekillerinin Grup Genel Kurulu kararları doğrultusunda ortak giderleri karşılamak amacıyla para topladığını belirtti.
Emir, 2022 tarihli grup kararlarını örnek göstererek toplanan tutarların personel ödemeleri, araştırma ve yayın faaliyetleri, kırtasiye, yemek, ağırlama ve hukuki yükümlülükler için kullanıldığını ifade etti.
Murat Emir'den aidat ve denetim açıklaması
Murat Emir, milletvekillerinin ortak katkılarıyla oluşturulan kaynağın siyasi parti aidatı olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Söz konusu paranın partinin kurumsal hesaplarına dahil olmadığını belirten Emir, bu nedenle Sayıştay denetimi kapsamında bulunmadığını ileri sürdü.
Daha önce genel başkanlarla ilgili tazminat yükümlülüklerinin de milletvekillerinin ortak katkılarıyla karşılandığını anlatan Emir, biriken paranın Grup Genel Kurulu kararıyla milletvekillerine iade edildiğini söyledi.
CHP grubunun konuyla ilgili noter bildirimi gönderdiğini belirten Emir, "Faik Bey'in çay parasına ihtiyacı varsa açıkça söylesin" ifadelerini kullandı. Emir, tartışmaya konu olan tutarın siyasi partinin kurumsal mal varlığıyla ilişkili olmadığı görüşünü yineledi.
Faik Öztrak paranın CHP'ye ait olduğunu savundu
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Murat Emir'in açıklamalarına karşılık verdi. Öztrak, tartışmaya konu olan tutarın CHP Genel Başkanlığına ait İş Bankası hesabında bulunduğunu ve bu nedenle partinin mal varlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Uyuşmazlığın yargıya taşındığını belirten Öztrak, paranın hukuki niteliğinin mahkeme tarafından belirleneceğini söyledi. Öztrak, hesapta bulunan tutarın partiye ait olduğunu ileri sürerek paranın geri alınması için hukuki sürecin takip edileceğini ifade etti.
Öztrak, "Baba ocağı dedikleri partinin hesabındaki paraya katakulli ile çökenler milletin hakkını nasıl arayacak?" sözleriyle karşı tarafa yönelik suçlamalarını sürdürdü.
Grup kararlarının hukuki geçerliliği gündemde
Faik Öztrak, milletvekillerinden toplanan paranın kullanımında CHP Grup İç Yönetmeliği, Siyasi Partiler Kanunu ve Anayasa hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Grup kararlarının yürürlükteki mevzuata aykırı olamayacağını savunan Öztrak, hesap hareketlerinin hukuki açıdan incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Paranın CHP Genel Merkezine ait hesaptan çekildiğini ileri süren Öztrak, milletvekillerinin aldığı kararların tek başına söz konusu tutarın mülkiyetini değiştirmeyeceğini savundu.
Murat Emir ise paranın milletvekillerinin ortak katkılarıyla oluştuğunu ve grup kararı doğrultusunda iade edildiğini belirterek iddiaları reddetti.
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