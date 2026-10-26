Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sermaye piyasası soruşturmasında Gürol Sami Özer tutuklandı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan Özer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Özer'in tutuklanmasına karar
Çok Okunanlar