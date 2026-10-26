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Sermaye piyasası soruşturmasında Gürol Sami Özer tutuklandı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 08:54
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 08:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sermaye piyasası soruşturmasında Gürol Sami Özer tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan Özer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Özer'in tutuklanmasına karar

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