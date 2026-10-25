Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındı iddiası
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındı iddiası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi. Kararın arkasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın Azerbaycan'a yönelik açıklamaları olduğu öne sürüldü. İddianın ardından gözler Cumhurbaşkanlığına çevrilirken, görev değişikliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 19:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığına dair iddialar kamuoyunun gündemine geldi. Gazeteci Fuat Uğur'un paylaştığı bilgilere göre, Saral'ın Azerbaycan'daki başörtüsü yasaklarına yönelik eleştirel tutumu bu kararın alınmasında etkili oldu.
Henüz resmi bir doğrulama gelmese de Uğur, Saral'ın Azerbaycan'daki kılık-kıyafet düzenlemelerini "kabul edilemez" olarak nitelendirmesinin ardından bu değişikliğin yaşandığını ileri sürdü. Saral, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada Azerbaycan'daki eğitim kurumlarında uygulanan kısıtlamalara tepki göstermişti.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındı iddiası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi. Kararın arkasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın Azerbaycan'a yönelik açıklamaları olduğu öne sürüldü. İddianın ardından gözler Cumhurbaşkanlığına çevrilirken, görev değişikliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığına dair iddialar kamuoyunun gündemine geldi. Gazeteci Fuat Uğur'un paylaştığı bilgilere göre, Saral'ın Azerbaycan'daki başörtüsü yasaklarına yönelik eleştirel tutumu bu kararın alınmasında etkili oldu.
Henüz resmi bir doğrulama gelmese de Uğur, Saral'ın Azerbaycan'daki kılık-kıyafet düzenlemelerini "kabul edilemez" olarak nitelendirmesinin ardından bu değişikliğin yaşandığını ileri sürdü. Saral, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada Azerbaycan'daki eğitim kurumlarında uygulanan kısıtlamalara tepki göstermişti.
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