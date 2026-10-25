Japonya'da büyük deprem: Çok sayıda bölgede hissedild
Japonya'da büyük deprem: Çok sayıda bölgede hissedild
Japonya'nın Ogasawara Adaları açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, yerel saatle 11.10'da, yerin 470 kilometre derinliğinde kaydedildi. Başkent Tokyo dahil çok sayıda bölgede hissedilen depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre depremin merkez üssü, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Ogasawara Adaları'nın batı kıyısı açıkları olarak belirlendi. Yerel saatle 11.10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 7,0 olarak bildirildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 470 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Depremin derinliği, yüzeyde hissedilen sarsıntının farklı bölgelerde değişiklik göstermesinde etkili olabilen unsurlar arasında yer alıyor.
Tokyo dahil birçok bölgede hissedildi
Deprem, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinde de hissedildi. Paylaşılan bilgilere göre Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletlerinde sarsıntı kaydedildi.
Depremin geniş bir alanda hissedilmesi nedeniyle bölgedeki gelişmeler takip edilirken, kaynak açıklamada can kaybı veya maddi hasara ilişkin doğrulanmış bir bilgiye yer verilmedi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan tsunami açıklaması
Japonya Meteoroloji Ajansı, 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu. Böylece Ogasawara Adaları açıklarında meydana gelen sarsıntıya ilişkin tsunami beklentisi olmadığı bildirildi.
JMA'nın açıklamasında depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı. Depremin ardından oluşabilecek gelişmeler için kurumun resmî kayıtları takip edilebiliyor.
Japonya'da deprem verileri nasıl takip ediliyor?
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya, tektonik hareketliliğin yoğun olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede meydana gelen depremler, Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından büyüklük, derinlik, merkez üssü ve hissedilen sarsıntı şiddeti bakımından izleniyor.
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Japonya'da büyük deprem: Çok sayıda bölgede hissedild
Japonya'nın Ogasawara Adaları açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, yerel saatle 11.10'da, yerin 470 kilometre derinliğinde kaydedildi. Başkent Tokyo dahil çok sayıda bölgede hissedilen depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığı açıklandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre depremin merkez üssü, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Ogasawara Adaları'nın batı kıyısı açıkları olarak belirlendi. Yerel saatle 11.10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 7,0 olarak bildirildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 470 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Depremin derinliği, yüzeyde hissedilen sarsıntının farklı bölgelerde değişiklik göstermesinde etkili olabilen unsurlar arasında yer alıyor.
Tokyo dahil birçok bölgede hissedildi
Deprem, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinde de hissedildi. Paylaşılan bilgilere göre Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletlerinde sarsıntı kaydedildi.
Depremin geniş bir alanda hissedilmesi nedeniyle bölgedeki gelişmeler takip edilirken, kaynak açıklamada can kaybı veya maddi hasara ilişkin doğrulanmış bir bilgiye yer verilmedi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan tsunami açıklaması
Japonya Meteoroloji Ajansı, 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu. Böylece Ogasawara Adaları açıklarında meydana gelen sarsıntıya ilişkin tsunami beklentisi olmadığı bildirildi.
JMA'nın açıklamasında depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı. Depremin ardından oluşabilecek gelişmeler için kurumun resmî kayıtları takip edilebiliyor.
Japonya'da deprem verileri nasıl takip ediliyor?
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya, tektonik hareketliliğin yoğun olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede meydana gelen depremler, Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından büyüklük, derinlik, merkez üssü ve hissedilen sarsıntı şiddeti bakımından izleniyor.
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