Bakan Gürlek'ten fon soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Gürlek'ten fon soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 19:37
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 19:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, gönüllü olarak yapılan iadelerin tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurguladı. Bakan Gürlek, temel amaçlarının iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve adaleti eksiksiz sağlamak olduğunu belirterek, suç işleyenlerle mağdur olanların titizlikle ayırt edildiğini ifade etti.
Sermaye piyasasına duyulan güveni korumak adına soruşturmaların derinlemesine devam ettiğini kaydeden Gürlek, iade edilen tutarların kaynağının ve gerçek sahiplerine ulaştırılma sürecinin hassasiyetle incelendiğini belirtti. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemler kapsamında mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını ve yeni deliller ışığında hukuki adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Bakan Gürlek'ten fon soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, gönüllü olarak yapılan iadelerin tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurguladı. Bakan Gürlek, temel amaçlarının iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve adaleti eksiksiz sağlamak olduğunu belirterek, suç işleyenlerle mağdur olanların titizlikle ayırt edildiğini ifade etti.
Sermaye piyasasına duyulan güveni korumak adına soruşturmaların derinlemesine devam ettiğini kaydeden Gürlek, iade edilen tutarların kaynağının ve gerçek sahiplerine ulaştırılma sürecinin hassasiyetle incelendiğini belirtti. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemler kapsamında mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını ve yeni deliller ışığında hukuki adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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