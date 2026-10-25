Türkiye-Libya anlaşması Atina'yı sarstı: Tokat itirafı
Türkiye-Libya anlaşması Atina'yı sarstı: Tokat itirafı
Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Doğu Akdeniz'de yeni diplomatik tartışmalara neden oldu. Yunan basınında Atina yönetiminin Türkiye'nin bölgedeki girişimleri karşısında etkisiz kaldığı yönünde eleştiriler yer alırken, Fransa'nın bölgesel elektrik bağlantısı projesinin ertelenmesini önerdiği iddia edildi. Gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Libya ve Mısır ile yürüteceği diplomatik temaslar gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 08:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan merkezli Militaire internet sitesi, Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin gelişmeleri "Türkiye'den bir tokat daha yedik" ifadesiyle değerlendirdi. Yunan basınındaki bazı yayınlarda, hükümetin Doğu Akdeniz'deki diplomatik gelişmelere yeterli karşılık veremediği savunuldu.
Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler nezdinde anlaşmaya yönelik itirazları bulunurken, Libya tarafındaki gelişmeler Atina'da yeni bir tartışma başlattı. Eleştirilerde, Yunanistan'ın Türkiye'nin bölgedeki diplomatik girişimleri karşısındaki konumu öne çıktı.
Yunan profesörden Türkiye'nin siyasi kazanımına dikkat çeken açıklama
iEidiseis.gr'ye konuşan Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, Yunanistan'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik itirazlarının beklenen sonucu vermediğini savundu. Liakouras, Libya'daki onay sürecine ilişkin gelişmelerin yalnızca hukuki açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin süreçte siyasi kazanım elde ettiğini ifade eden Liakouras, Yunanistan'ın Libya ile diplomatik ilişkilerinde yaşadığı güçlükleri de gündeme getirdi. Yunan profesör, Atina'nın gelişmelere hazırlıksız yakalandığını söyledi.
Fransa'nın elektrik projesini erteleme önerisi gündemde
Yunanistan'ın Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantısı projesinin ertelenmesini önerdi.
Haberde, Paris yönetiminin Libya ile ilgili gelişmelerin ardından Doğu Akdeniz'deki koşulların yeniden değerlendirilmesini istediği öne sürüldü. Atina yönetiminin ise projenin mevcut takviminde değişiklik yapılmasına karşı çıktığı aktarıldı.
Fransa'nın önerisine ilişkin resmî bir erteleme kararı bilgisi bulunmuyor. Projenin takvimine yönelik gelişmelerin ilgili ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınması bekleniyor.
GKRY'den Avrupa Birliği'ne ortak hareket çağrısı
Türkiye-Libya mutabakatına yönelik açıklamalardan biri de GKRY'den geldi. GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Atina'da Yunan yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Avrupa Birliği düzeyinde ortak diplomatik girişimlerde bulunulmasını istedi.
Dimitriu'nun çağrısında, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunun Avrupa Birliği gündeminde ele alınması gerektiği vurgulandı.
Diğer taraftan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmede deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin yeni müzakerelerin gündeme geldiği aktarıldı.
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Türkiye-Libya anlaşması Atina'yı sarstı: Tokat itirafı
Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Doğu Akdeniz'de yeni diplomatik tartışmalara neden oldu. Yunan basınında Atina yönetiminin Türkiye'nin bölgedeki girişimleri karşısında etkisiz kaldığı yönünde eleştiriler yer alırken, Fransa'nın bölgesel elektrik bağlantısı projesinin ertelenmesini önerdiği iddia edildi. Gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Libya ve Mısır ile yürüteceği diplomatik temaslar gündeme geldi.
Yunanistan merkezli Militaire internet sitesi, Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin gelişmeleri "Türkiye'den bir tokat daha yedik" ifadesiyle değerlendirdi. Yunan basınındaki bazı yayınlarda, hükümetin Doğu Akdeniz'deki diplomatik gelişmelere yeterli karşılık veremediği savunuldu.
Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler nezdinde anlaşmaya yönelik itirazları bulunurken, Libya tarafındaki gelişmeler Atina'da yeni bir tartışma başlattı. Eleştirilerde, Yunanistan'ın Türkiye'nin bölgedeki diplomatik girişimleri karşısındaki konumu öne çıktı.
Yunan profesörden Türkiye'nin siyasi kazanımına dikkat çeken açıklama
iEidiseis.gr'ye konuşan Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, Yunanistan'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik itirazlarının beklenen sonucu vermediğini savundu. Liakouras, Libya'daki onay sürecine ilişkin gelişmelerin yalnızca hukuki açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin süreçte siyasi kazanım elde ettiğini ifade eden Liakouras, Yunanistan'ın Libya ile diplomatik ilişkilerinde yaşadığı güçlükleri de gündeme getirdi. Yunan profesör, Atina'nın gelişmelere hazırlıksız yakalandığını söyledi.
Liakouras, "Açıkçası, sanırım herkesi şaşırttı, hazırlıksız yakalandık" sözleriyle Yunanistan'daki durumu değerlendirdi.
Fransa'nın elektrik projesini erteleme önerisi gündemde
Yunanistan'ın Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantısı projesinin ertelenmesini önerdi.
Haberde, Paris yönetiminin Libya ile ilgili gelişmelerin ardından Doğu Akdeniz'deki koşulların yeniden değerlendirilmesini istediği öne sürüldü. Atina yönetiminin ise projenin mevcut takviminde değişiklik yapılmasına karşı çıktığı aktarıldı.
Fransa'nın önerisine ilişkin resmî bir erteleme kararı bilgisi bulunmuyor. Projenin takvimine yönelik gelişmelerin ilgili ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınması bekleniyor.
GKRY'den Avrupa Birliği'ne ortak hareket çağrısı
Türkiye-Libya mutabakatına yönelik açıklamalardan biri de GKRY'den geldi. GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Atina'da Yunan yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Avrupa Birliği düzeyinde ortak diplomatik girişimlerde bulunulmasını istedi.
Dimitriu'nun çağrısında, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunun Avrupa Birliği gündeminde ele alınması gerektiği vurgulandı.
Diğer taraftan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmede deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin yeni müzakerelerin gündeme geldiği aktarıldı.
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