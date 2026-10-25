Sırbistan sandık başında: 6,4 milyon seçmen oy kullanacak
Sırbistan sandık başında: 6,4 milyon seçmen oy kullanacak
Sırbistan'da 250 sandalyeli Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek amacıyla erken genel seçim için oy verme işleminin başladığı bildirildi. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine dayandırılan bilgilere göre 6 milyon 450 bin 523 kayıtlı seçmen, ülke genelinde ve yurt dışında kurulan 8 bin 392 sandıkta oy kullanabilecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:56
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 11:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Seçim takvimine ilişkin aktarılan bilgilere göre oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Seçmenlerin saat 20.00'ye kadar oy kullanabilmesi planlanıyor.
RIK verilerine göre seçimde toplam 18 liste yarışıyor. Bu listelerin 9'u ulusal azınlık statüsüyle seçime katılıyor.
Sırbistan'da parlamentonun yeni dağılımı, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklanacak sonuçlarla belirlenecek. Partilerin ve seçim ittifaklarının elde edeceği sandalye sayısı, yeni hükümetin oluşturulması açısından belirleyici olacak.
İktidar ile öğrenci hareketinin listeleri yarışıyor
Seçim yarışında, 2012'den bu yana iktidarda bulunan Sırp İlerleme Partisinin öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesi ile öğrenci hareketinin desteklediği "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" listesi öne çıkıyor.
Oy pusulasında Sırbistan Sosyalist Partisinin öncülüğündeki "İstikrar Faktörü" listesi ve çeşitli muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifaklar da bulunuyor.
Kaynak metinde yer alan kamuoyu araştırmalarına göre iktidar listesi ile öğrenci hareketinin desteklediği listenin oy oranlarının birbirine yakın olduğu belirtiliyor. Ancak araştırma şirketleri, anket tarihleri ve sayısal sonuçlar paylaşılmadığından bu değerlendirme bağımsız olarak doğrulanmış değil.
Novi Sad protestolarının ardından seçim gündemi
Sırbistan'da seçim sürecinin arka planında, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda meydana gelen sundurma çökmesi bulunuyor. Olayda 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı.
Öğrencilerin öncülük ettiği gösterilerde sorumluların hesap vermesi, kamu yönetiminde şeffaflık sağlanması ve erken seçim düzenlenmesi talepleri gündeme getirildi. Protestolar zaman içinde ülkenin farklı kentlerine yayıldı.
Yaklaşık iki yıldır devam eden gösterilerin ardından düzenlendiği belirtilen seçimde öğrenci hareketinin desteklediği listenin performansı da takip edilecek.
250 sandalyeli parlamentoda çoğunluk için 126 milletvekili gerekiyor
Sırbistan'da milletvekilleri, ülke genelinin tek seçim bölgesi kabul edildiği kapalı liste usulü nispi temsil sistemiyle belirleniyor. Genel seçimlerde yüzde 3 seçim barajı uygulanırken ulusal azınlık listeleri bu barajdan muaf tutuluyor.
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Sırbistan sandık başında: 6,4 milyon seçmen oy kullanacak
Sırbistan'da 250 sandalyeli Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek amacıyla erken genel seçim için oy verme işleminin başladığı bildirildi. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine dayandırılan bilgilere göre 6 milyon 450 bin 523 kayıtlı seçmen, ülke genelinde ve yurt dışında kurulan 8 bin 392 sandıkta oy kullanabilecek.
Seçim takvimine ilişkin aktarılan bilgilere göre oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Seçmenlerin saat 20.00'ye kadar oy kullanabilmesi planlanıyor.
RIK verilerine göre seçimde toplam 18 liste yarışıyor. Bu listelerin 9'u ulusal azınlık statüsüyle seçime katılıyor.
Sırbistan'da parlamentonun yeni dağılımı, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklanacak sonuçlarla belirlenecek. Partilerin ve seçim ittifaklarının elde edeceği sandalye sayısı, yeni hükümetin oluşturulması açısından belirleyici olacak.
İktidar ile öğrenci hareketinin listeleri yarışıyor
Seçim yarışında, 2012'den bu yana iktidarda bulunan Sırp İlerleme Partisinin öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesi ile öğrenci hareketinin desteklediği "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" listesi öne çıkıyor.
Oy pusulasında Sırbistan Sosyalist Partisinin öncülüğündeki "İstikrar Faktörü" listesi ve çeşitli muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifaklar da bulunuyor.
Kaynak metinde yer alan kamuoyu araştırmalarına göre iktidar listesi ile öğrenci hareketinin desteklediği listenin oy oranlarının birbirine yakın olduğu belirtiliyor. Ancak araştırma şirketleri, anket tarihleri ve sayısal sonuçlar paylaşılmadığından bu değerlendirme bağımsız olarak doğrulanmış değil.
Novi Sad protestolarının ardından seçim gündemi
Sırbistan'da seçim sürecinin arka planında, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda meydana gelen sundurma çökmesi bulunuyor. Olayda 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı.
Öğrencilerin öncülük ettiği gösterilerde sorumluların hesap vermesi, kamu yönetiminde şeffaflık sağlanması ve erken seçim düzenlenmesi talepleri gündeme getirildi. Protestolar zaman içinde ülkenin farklı kentlerine yayıldı.
Yaklaşık iki yıldır devam eden gösterilerin ardından düzenlendiği belirtilen seçimde öğrenci hareketinin desteklediği listenin performansı da takip edilecek.
250 sandalyeli parlamentoda çoğunluk için 126 milletvekili gerekiyor
Sırbistan'da milletvekilleri, ülke genelinin tek seçim bölgesi kabul edildiği kapalı liste usulü nispi temsil sistemiyle belirleniyor. Genel seçimlerde yüzde 3 seçim barajı uygulanırken ulusal azınlık listeleri bu barajdan muaf tutuluyor.
Sırbistan seçimlerine ilişkin açıklanan rakamlar
6.450.523
Kayıtlı seçmen
8.392
Sandık sayısı
18
Seçim listesi
250
Milletvekili
126 sandalye
Parlamentoda salt çoğunluk
%3
Genel seçim barajı
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