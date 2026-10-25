ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yeni bir ültimatom göndererek, ya İran'la anlaşma imzalayacaklarını ya da bu ülkeyi askeri olarak "yok edeceklerini" ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 19:37
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 19:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta dış politika gündemine dair sert açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik yeni bir ültimatom veren Trump, Tahran'ın ya bir anlaşmaya razı olacağını ya da askeri bir yıkımla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini ve İran'ın askeri ile ekonomik gücünü etkisiz hale getirdiklerini savunan Trump, deniz ablukasının başarıyla sürdüğünü belirtti.
Fransa'da yaşanan toplumsal olayları değerlendiren Trump, asıl sorunun ekonomi değil, kontrolsüz göçmen girişi ve zayıf sınır güvenliği olduğunu ileri sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sınırları kapatma tavsiyesine uymadığını iddia eden Trump, ABD'nin kendi sınırlarını tamamen kapatarak düzensiz göçü sıfırladığını savundu.
Ayrıca teknoloji ticaretine de değinen Trump, Tayvan'ı düşük fiyat politikalarıyla ABD'nin yarı iletken ve çip sektörünü "çalmakla" suçladı ve bu durumun Amerikan sanayisine zarar verdiğini dile getirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni ültimatom
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yeni bir ültimatom göndererek, ya İran'la anlaşma imzalayacaklarını ya da bu ülkeyi askeri olarak "yok edeceklerini" ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta dış politika gündemine dair sert açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik yeni bir ültimatom veren Trump, Tahran'ın ya bir anlaşmaya razı olacağını ya da askeri bir yıkımla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini ve İran'ın askeri ile ekonomik gücünü etkisiz hale getirdiklerini savunan Trump, deniz ablukasının başarıyla sürdüğünü belirtti.
Fransa'da yaşanan toplumsal olayları değerlendiren Trump, asıl sorunun ekonomi değil, kontrolsüz göçmen girişi ve zayıf sınır güvenliği olduğunu ileri sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sınırları kapatma tavsiyesine uymadığını iddia eden Trump, ABD'nin kendi sınırlarını tamamen kapatarak düzensiz göçü sıfırladığını savundu.
Ayrıca teknoloji ticaretine de değinen Trump, Tayvan'ı düşük fiyat politikalarıyla ABD'nin yarı iletken ve çip sektörünü "çalmakla" suçladı ve bu durumun Amerikan sanayisine zarar verdiğini dile getirdi.
Çok Okunanlar