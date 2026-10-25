Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatları, 25 Ekim 2026 Pazar günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan fiyat listesine göre gram altın 6.384,76 TL, çeyrek altın 10.548 TL ve yarım altın 21.089 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Küresel piyasalarda takip edilen ons altın ise 3.995,95 dolar seviyesinde bulunuyor. Hafta sonu nedeniyle işlem koşulları farklılaşırken, yeni haftanın açılışında oluşacak fiyatlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 09:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
25 Ekim 2026 Pazar günü gram altının satış fiyatı 6.384,76 TL olarak bildirildi. Türkiye'de altın piyasasının en fazla takip edilen ürünlerinden biri olan gram altın, ons altın fiyatı ve dolar/TL kuruyla bağlantılı olarak fiyatlanıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı ise aynı tarihli listede 10.548 TL olarak yer aldı. Altın alım ve satım işlemlerinde fiyatlar, işlem yapılan kurum ve kuyumcuya göre farklılık gösterebiliyor.
Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
25 Ekim 2026 tarihli verilere göre yarım altının satış fiyatı 21.089 TL, tam altının satış fiyatı ise 42.008,39 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını 42.043 TL, gremse altın ise 105.343,12 TL satış fiyatıyla listelendi.
Altın türleri arasındaki fiyat farklılıklarında ürünlerin ağırlıkları, işçilik maliyetleri ve piyasa koşulları etkili oluyor. Paylaşılan rakamlar satış fiyatlarını kapsarken alış fiyatlarına ilişkin veri bulunmuyor.
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Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatları, 25 Ekim 2026 Pazar günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan fiyat listesine göre gram altın 6.384,76 TL, çeyrek altın 10.548 TL ve yarım altın 21.089 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Küresel piyasalarda takip edilen ons altın ise 3.995,95 dolar seviyesinde bulunuyor. Hafta sonu nedeniyle işlem koşulları farklılaşırken, yeni haftanın açılışında oluşacak fiyatlar takip edilecek.
25 Ekim 2026 Pazar günü gram altının satış fiyatı 6.384,76 TL olarak bildirildi. Türkiye'de altın piyasasının en fazla takip edilen ürünlerinden biri olan gram altın, ons altın fiyatı ve dolar/TL kuruyla bağlantılı olarak fiyatlanıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı ise aynı tarihli listede 10.548 TL olarak yer aldı. Altın alım ve satım işlemlerinde fiyatlar, işlem yapılan kurum ve kuyumcuya göre farklılık gösterebiliyor.
Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
25 Ekim 2026 tarihli verilere göre yarım altının satış fiyatı 21.089 TL, tam altının satış fiyatı ise 42.008,39 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını 42.043 TL, gremse altın ise 105.343,12 TL satış fiyatıyla listelendi.
Altın türleri arasındaki fiyat farklılıklarında ürünlerin ağırlıkları, işçilik maliyetleri ve piyasa koşulları etkili oluyor. Paylaşılan rakamlar satış fiyatlarını kapsarken alış fiyatlarına ilişkin veri bulunmuyor.
25 Ekim 2026 güncel altın fiyatları
25 Ekim 2026 Pazar
Satış fiyatları
Gram altın
6.384,76 TL
Çeyrek altın
10.548,00 TL
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
6.384,76 TL
Çeyrek altın
10.548,00 TL
Yarım altın
21.089,00 TL
Tam altın
42.008,39 TL
Cumhuriyet altını
42.043,00 TL
Gremse altın
105.343,12 TL
Ons altın
3.995,95 USD
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