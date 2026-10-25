İstanbul Barosu sandık başında: 9 aday başkanlık için yarışıyor
İstanbul Barosu sandık başında: 9 aday başkanlık için yarışıyor
İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında 2026-2028 döneminde görev yapacak başkan ve yönetim organlarını belirlemek üzere oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 aday başkanlık için yarışıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımla baronun yeni yönetimi belirlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 14:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Barosu'nun iki gün süren 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık ve yönetim organları için seçim aşamasına geçildi. Genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları, baronun çalışmaları ve yeni döneme ilişkin gündem maddeleri ele alındı.
Başkan adaylarının genel kurula hitap ettiği toplantıların ardından ikinci gün oy verme işlemi başladı. Avukatlar, 2026-2028 döneminde görev yapacak baro başkanının yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.
Oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanması ve ardından oy sayımına geçilmesi planlanıyor.
İstanbul Barosu başkan adayları kimler?
İstanbul Barosu'nun yeni dönem başkanlığı için 9 aday farklı avukat grupları ve oluşumlar adına seçimlere katılıyor. Mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu yeniden aday olurken, eski baro başkanı Ümit Kocasakal da yarışta yer alıyor.
2026-2028 dönemi için açıklanan adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:
Başkan adayı
Grup veya ittifak
Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu
Değişim İçin Avukatlar Grubu
Prof. Dr. Ümit Kocasakal
Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı
Av. Hasan Kılıç
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
Avukat Hakları Grubu
Av. Arife Gökkaya Dinç
Bağımsız Avukatlar Grubu
Av. Atakan Adem Selanik
Cumhuriyet Avukatları Grubu
Av. Salih Uçar
Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu
Av. Metin Üraçin
İstanbul Avukatlar Birliği
Av. Gülbeyaz Karadeniz
Bağımsız aday
Genel kurulda İstiklal Marşı tartışması yaşandı
Genel kurulun ilk gününde toplantı programında yalnızca "saygı duruşu" ifadesinin bulunması bazı avukatların itirazına neden oldu. Programın "saygı duruşu ve İstiklal Marşı" şeklinde değiştirilmesi amacıyla divana önerge sunuldu.
Divan Başkanı, önerinin kabul edildiğini açıkladı. Kararın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Genel kurulda Milliyetçi Avukatlar Grubu üyeleri de "Ne mutlu Türküm diyene" sloganıyla protesto gerçekleştirdi.
Genel kurul salonunda bayrak nedeniyle gerginlik
Genel kurulda yaşanan bir diğer olay, Bağımsız Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından meydana geldi.
Dinç'in kürsüden ayrıldığı sırada salonda Queer bayrağı açıldı. Bayrağın açılmasına tepki gösteren bir grup avukat ile diğer katılımcılar arasında gerginlik yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre bazı avukatlar slogan atarken, bayrağı açan kişilere yönelik fiziksel müdahalede bulunuldu. Olayın ardından genel kurulun seçim süreci devam etti.
İbrahim Özden Kaboğlu oyunu kullandı
İstanbul Barosu Başkanı ve Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu, saat 13.10'da oyunu kullandı.
Kaboğlu, oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamada baronun daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti. Avukatların karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi ve mesleki hakların geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Kaboğlu, İstanbul Barosu'nun 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen genel kurulunda 7 bin 219 oy alarak başkan seçilmişti. Söz konusu seçimde 11 aday yarışmıştı.
İstanbul Barosu yönetimi ocak ayında beraat etmişti
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, Kuzey ve Doğu Suriye'de SİHA saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'a ilişkin yapılan açıklama nedeniyle dava açılmıştı.
Baro yöneticileri, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla yargılanmıştı. Davada sanıklar hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2026 tarihinde verdiği kararda suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin tüm suçlamalardan beraatine hükmetmişti.
İstanbul Barosu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haliç Kongre Merkezi'nde devam eden oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanması planlanıyor. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına başlanacak.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak başkanı, yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri belirlenecek.
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İstanbul Barosu sandık başında: 9 aday başkanlık için yarışıyor
İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında 2026-2028 döneminde görev yapacak başkan ve yönetim organlarını belirlemek üzere oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 aday başkanlık için yarışıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımla baronun yeni yönetimi belirlenecek.
İstanbul Barosu'nun iki gün süren 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık ve yönetim organları için seçim aşamasına geçildi. Genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları, baronun çalışmaları ve yeni döneme ilişkin gündem maddeleri ele alındı.
Başkan adaylarının genel kurula hitap ettiği toplantıların ardından ikinci gün oy verme işlemi başladı. Avukatlar, 2026-2028 döneminde görev yapacak baro başkanının yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.
Oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanması ve ardından oy sayımına geçilmesi planlanıyor.
İstanbul Barosu başkan adayları kimler?
İstanbul Barosu'nun yeni dönem başkanlığı için 9 aday farklı avukat grupları ve oluşumlar adına seçimlere katılıyor. Mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu yeniden aday olurken, eski baro başkanı Ümit Kocasakal da yarışta yer alıyor.
2026-2028 dönemi için açıklanan adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:
Başkan adayı
Grup veya ittifak
Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu
Değişim İçin Avukatlar Grubu
Prof. Dr. Ümit Kocasakal
Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı
Av. Hasan Kılıç
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
Avukat Hakları Grubu
Av. Arife Gökkaya Dinç
Bağımsız Avukatlar Grubu
Av. Atakan Adem Selanik
Cumhuriyet Avukatları Grubu
Av. Salih Uçar
Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu
Av. Metin Üraçin
İstanbul Avukatlar Birliği
Av. Gülbeyaz Karadeniz
Bağımsız aday
Genel kurulda İstiklal Marşı tartışması yaşandı
Genel kurulun ilk gününde toplantı programında yalnızca "saygı duruşu" ifadesinin bulunması bazı avukatların itirazına neden oldu. Programın "saygı duruşu ve İstiklal Marşı" şeklinde değiştirilmesi amacıyla divana önerge sunuldu.
Divan Başkanı, önerinin kabul edildiğini açıkladı. Kararın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Genel kurulda Milliyetçi Avukatlar Grubu üyeleri de "Ne mutlu Türküm diyene" sloganıyla protesto gerçekleştirdi.
Genel kurul salonunda bayrak nedeniyle gerginlik
Genel kurulda yaşanan bir diğer olay, Bağımsız Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından meydana geldi.
Dinç'in kürsüden ayrıldığı sırada salonda Queer bayrağı açıldı. Bayrağın açılmasına tepki gösteren bir grup avukat ile diğer katılımcılar arasında gerginlik yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre bazı avukatlar slogan atarken, bayrağı açan kişilere yönelik fiziksel müdahalede bulunuldu. Olayın ardından genel kurulun seçim süreci devam etti.
İbrahim Özden Kaboğlu oyunu kullandı
İstanbul Barosu Başkanı ve Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu, saat 13.10'da oyunu kullandı.
Kaboğlu, oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamada baronun daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti. Avukatların karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi ve mesleki hakların geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Kaboğlu, İstanbul Barosu'nun 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen genel kurulunda 7 bin 219 oy alarak başkan seçilmişti. Söz konusu seçimde 11 aday yarışmıştı.
İstanbul Barosu yönetimi ocak ayında beraat etmişti
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, Kuzey ve Doğu Suriye'de SİHA saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'a ilişkin yapılan açıklama nedeniyle dava açılmıştı.
Baro yöneticileri, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla yargılanmıştı. Davada sanıklar hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2026 tarihinde verdiği kararda suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin tüm suçlamalardan beraatine hükmetmişti.
İstanbul Barosu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haliç Kongre Merkezi'nde devam eden oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanması planlanıyor. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına başlanacak.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak başkanı, yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri belirlenecek.
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