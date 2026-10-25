KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı: ÖSYM duyurdu
KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı: ÖSYM duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) tamamlandı. Türkiye genelinde 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularının tamamını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Soru kitapçığına erişim 4 Kasım'da sona erecek, sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026'da açıklanacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 13:43
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 13:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin erişim bilgilerini paylaştı. Sınav sorularının ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü kamuoyunun erişimine açıldı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde yer alan soruların tamamını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden inceleyebilecek. Erişim işlemleri, 25 Ekim 2026 saat 13.15 itibarıyla başladı.
Adayların soruları görüntüleyebilmesi için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
KPSS cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmî internet adresinden ulaşabilecek. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili sınavın soru kitapçığı görüntüleme ekranı kullanılabilecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
Soru kitapçığına aday erişimi
ÖSYM AİS üzerinden görüntüle Giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre soru kitapçığını görüntüleme süresi 4 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Belirtilen tarihten sonra adayların bu erişim ekranını kullanma süresi tamamlanmış olacak.
KPSS Ortaöğretim sınavına yaklaşık 3 milyon başvuru
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavda 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı.
ÖSYM verilerine göre sınava toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Adaylara genel yetenek ve genel kültür alanlarından oluşan toplam 120 soru yöneltildi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanındı. Normal sınav süresi saat 12.25'te sona ererken, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar için 30 dakika ilave süre uygulandı.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin açıklanan sınav takvimine göre 2026-KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sınav puanlarını ve sonuç belgelerini inceleyebilecek. Kamu personeli alımlarında kullanılacak puanlara ilişkin bilgiler, ilgili kurumların yayımlayacağı ilan ve yerleştirme duyurularıyla takip edilebilecek.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav bilgileri
Sınav bilgisi
Açıklama
Sınav tarihi
25 Ekim 2026
Başvuran aday
2.985.438
Sınav merkezi
254
Soru sayısı
120
Sınav süresi
130 dakika
Soru erişimi başlangıcı
25 Ekim, 13.15
Soru erişimi bitişi
4 Kasım, 23.59
Sonuç açıklama tarihi
19 Kasım 2026
ÖSYM sonuç ekranı üzerinden puanlar öğrenilecek
Sınav sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç belgelerine erişebilecek.
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KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı: ÖSYM duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) tamamlandı. Türkiye genelinde 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularının tamamını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Soru kitapçığına erişim 4 Kasım'da sona erecek, sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026'da açıklanacak.
ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin erişim bilgilerini paylaştı. Sınav sorularının ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü kamuoyunun erişimine açıldı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde yer alan soruların tamamını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden inceleyebilecek. Erişim işlemleri, 25 Ekim 2026 saat 13.15 itibarıyla başladı.
Adayların soruları görüntüleyebilmesi için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
KPSS cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmî internet adresinden ulaşabilecek. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili sınavın soru kitapçığı görüntüleme ekranı kullanılabilecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
Soru kitapçığına aday erişimi
ÖSYM AİS üzerinden görüntüle Giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre soru kitapçığını görüntüleme süresi 4 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Belirtilen tarihten sonra adayların bu erişim ekranını kullanma süresi tamamlanmış olacak.
KPSS Ortaöğretim sınavına yaklaşık 3 milyon başvuru
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavda 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı.
ÖSYM verilerine göre sınava toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Adaylara genel yetenek ve genel kültür alanlarından oluşan toplam 120 soru yöneltildi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanındı. Normal sınav süresi saat 12.25'te sona ererken, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar için 30 dakika ilave süre uygulandı.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin açıklanan sınav takvimine göre 2026-KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sınav puanlarını ve sonuç belgelerini inceleyebilecek. Kamu personeli alımlarında kullanılacak puanlara ilişkin bilgiler, ilgili kurumların yayımlayacağı ilan ve yerleştirme duyurularıyla takip edilebilecek.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav bilgileri
Sınav bilgisi
Açıklama
Sınav tarihi
25 Ekim 2026
Başvuran aday
2.985.438
Sınav merkezi
254
Soru sayısı
120
Sınav süresi
130 dakika
Soru erişimi başlangıcı
25 Ekim, 13.15
Soru erişimi bitişi
4 Kasım, 23.59
Sonuç açıklama tarihi
19 Kasım 2026
ÖSYM sonuç ekranı üzerinden puanlar öğrenilecek
Sınav sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç belgelerine erişebilecek.
Soru kitapçığına erişim sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde 19 Kasım'da açıklanması planlanan sınav sonuçları bulunacak.
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