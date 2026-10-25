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Fon soruşturmasında üst düzey 2 isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 19:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturmasında üst düzey 2 isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine yönelik fon soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı. Soruşturma kapsamında, eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın ve Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı.

Daha önce hakkında "konutu terk etmeme" kararı verilen Ertan Aydın, savcılığın bu karara itiraz etmesi ve mahkemenin yakalama kararı çıkarması üzerine Ankara'da yakalandı. Aynı dosya çerçevesinde Gürol Sami Özer de akşam saatlerinde emniyet birimlerince gözaltına alınan bir diğer isim oldu.

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