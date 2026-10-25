Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı: İller belli oldu
Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı: İller belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin son tahminlerini yayımladı. Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ege kıyılarının belirli kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşullarının etkili olması bekleniyor.
Marmara ve iç kesimlerde sis bekleniyor
Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi genelinde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor. Benzer hava koşullarının İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de de görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerinde özellikle sabah ve gece saatlerine dikkat çekiliyor. Sis ve pusun görüleceği bölgelerde görüş mesafesinde yerel azalmalar yaşanabilecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık değerlendirmelerine göre batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Yağış beklenen bölgeler ile sis görülecek kesimlerde farklı hava koşulları etkili olacak. Güncel tahminlerde sıcaklıkların ülke genelinde aynı düzeyde seyretmeyeceği belirtiliyor.
Rüzgârın yönü ve kuvveti açıklandı
Rüzgârın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgâr tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin paylaştığı değerlendirmelerde ülke genelini kapsayan kuvvetli rüzgâr beklentisine yer verilmedi. Yağış, sis ve sıcaklık tahminlerinin bölgelere göre farklılık göstereceği bildirildi.
Güncel hava durumu tahminleri nereden takip edilir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il ve ilçe bazlı hava durumu tahminleri, kurumun resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Yağışların etkili olacağı bölgeler ile sis beklenen yerlerde güncel tahminler ve meteorolojik uyarılar önem taşıyor.
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Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı: İller belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin son tahminlerini yayımladı. Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ege kıyılarının belirli kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşullarının etkili olması bekleniyor.
Marmara ve iç kesimlerde sis bekleniyor
Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi genelinde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor. Benzer hava koşullarının İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de de görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerinde özellikle sabah ve gece saatlerine dikkat çekiliyor. Sis ve pusun görüleceği bölgelerde görüş mesafesinde yerel azalmalar yaşanabilecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık değerlendirmelerine göre batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Yağış beklenen bölgeler ile sis görülecek kesimlerde farklı hava koşulları etkili olacak. Güncel tahminlerde sıcaklıkların ülke genelinde aynı düzeyde seyretmeyeceği belirtiliyor.
Rüzgârın yönü ve kuvveti açıklandı
Rüzgârın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgâr tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin paylaştığı değerlendirmelerde ülke genelini kapsayan kuvvetli rüzgâr beklentisine yer verilmedi. Yağış, sis ve sıcaklık tahminlerinin bölgelere göre farklılık göstereceği bildirildi.
Güncel hava durumu tahminleri nereden takip edilir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il ve ilçe bazlı hava durumu tahminleri, kurumun resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Yağışların etkili olacağı bölgeler ile sis beklenen yerlerde güncel tahminler ve meteorolojik uyarılar önem taşıyor.
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