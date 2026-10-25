Beşiktaş tribünleri İngiltere'de gündem oldu

Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı belirtilen UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Dolmabahçe tribünlerinin oluşturduğu atmosfer, İngiliz basınında gündeme geldi. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları nedeniyle bazı Crystal Palace futbolcularının ilk yarının bitiş düdüğünü duymadığı ve yaklaşık 20 saniye daha oyuna devam ettiği öne sürüldü. Karşılaşmaya ilişkin görüntüler ve futbolculara atfedilen açıklamalar, İngiltere'deki futbol gündeminde yer buldu.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 10:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiliz basınında yer aldığı aktarılan haberlere göre Beşiktaş taraftarlarının Dolmabahçe'deki tezahüratları, karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında dikkat çekici bir olayın yaşanmasına neden oldu. Hakemin devreyi bitiren düdüğünün tribünlerden yükselen ses nedeniyle bazı futbolcular tarafından duyulmadığı ileri sürüldü.
Crystal Palace forması giyen bazı oyuncuların ilk yarının sona erdiğini fark etmeyerek oyunu sürdürdüğü belirtildi. Söz konusu futbolcuların yaklaşık 20 saniye boyunca mücadeleye devam ettiği aktarıldı.
Crystal Palace futbolcuları oyuna devam etti
Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından yaşandığı belirtilen anlar, İngiltere'deki futbol yayınlarında ve sosyal medya paylaşımlarında gündeme geldi. İngiliz ekibinin bazı oyuncularının hakemin düdüğünü duymadığı yönündeki anlatımlar öne çıktı.
Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu ses düzeyinin futbolcuların saha içindeki iletişimini etkilediği savunuldu. Ancak düdüğün duyulmaması ve oyunun yaklaşık 20 saniye sürmesiyle ilgili bilgiler, kaynak metinde adı belirtilmeyen İngiliz yayın organlarına dayandırılıyor.
Dolmabahçe'deki atmosfer İngiltere'de konuşuldu
Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'deki stadyum, Crystal Palace mücadelesinin ardından tribün atmosferine ilişkin paylaşımlarla gündeme taşındı. Siyah-beyazlı taraftarların maç boyunca sürdürdüğü tezahüratlar, karşılaşmayla ilgili haberlerde öne çıkarıldı.
İlk yarının bitiş anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtildi. İngiliz futbolseverlerin söz konusu görüntülere yönelik ilgisi de haberlerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı.
Dwight McNeil'den Beşiktaş taraftarına övgü
Kaynak haberde Crystal Palace futbolcusu olarak tanıtılan Dwight McNeil'in de karşılaşmanın ardından Dolmabahçe'deki atmosfere ilişkin açıklama yaptığı aktarıldı.
McNeil'e atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şahsen oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi. Gelmesi zor bir ortam olacağını biliyorduk."
Futbolcunun söz konusu açıklamasının hangi yayın organına yapıldığına ilişkin kaynak metinde ayrıntı bulunmuyor. Açıklamanın özgün kaydı ve oyuncunun karşılaşmadaki takım bilgisi ayrıca doğrulanmayı gerektiriyor.
Beşiktaş-Crystal Palace maçının sonucu 2-2 olarak aktarıldı
Kaynak metinde Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynandığı belirtilen karşılaşmanın 2-2 sona erdiği bildirildi. Mücadelenin ardından özellikle tribünlerden yükselen ses ve ilk yarının bitiş anları gündeme geldi.
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Beşiktaş tribünleri İngiltere'de gündem oldu
Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı belirtilen UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Dolmabahçe tribünlerinin oluşturduğu atmosfer, İngiliz basınında gündeme geldi. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları nedeniyle bazı Crystal Palace futbolcularının ilk yarının bitiş düdüğünü duymadığı ve yaklaşık 20 saniye daha oyuna devam ettiği öne sürüldü. Karşılaşmaya ilişkin görüntüler ve futbolculara atfedilen açıklamalar, İngiltere'deki futbol gündeminde yer buldu.
İngiliz basınında yer aldığı aktarılan haberlere göre Beşiktaş taraftarlarının Dolmabahçe'deki tezahüratları, karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında dikkat çekici bir olayın yaşanmasına neden oldu. Hakemin devreyi bitiren düdüğünün tribünlerden yükselen ses nedeniyle bazı futbolcular tarafından duyulmadığı ileri sürüldü.
Crystal Palace forması giyen bazı oyuncuların ilk yarının sona erdiğini fark etmeyerek oyunu sürdürdüğü belirtildi. Söz konusu futbolcuların yaklaşık 20 saniye boyunca mücadeleye devam ettiği aktarıldı.
Crystal Palace futbolcuları oyuna devam etti
Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından yaşandığı belirtilen anlar, İngiltere'deki futbol yayınlarında ve sosyal medya paylaşımlarında gündeme geldi. İngiliz ekibinin bazı oyuncularının hakemin düdüğünü duymadığı yönündeki anlatımlar öne çıktı.
Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu ses düzeyinin futbolcuların saha içindeki iletişimini etkilediği savunuldu. Ancak düdüğün duyulmaması ve oyunun yaklaşık 20 saniye sürmesiyle ilgili bilgiler, kaynak metinde adı belirtilmeyen İngiliz yayın organlarına dayandırılıyor.
Dolmabahçe'deki atmosfer İngiltere'de konuşuldu
Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'deki stadyum, Crystal Palace mücadelesinin ardından tribün atmosferine ilişkin paylaşımlarla gündeme taşındı. Siyah-beyazlı taraftarların maç boyunca sürdürdüğü tezahüratlar, karşılaşmayla ilgili haberlerde öne çıkarıldı.
İlk yarının bitiş anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtildi. İngiliz futbolseverlerin söz konusu görüntülere yönelik ilgisi de haberlerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı.
Dwight McNeil'den Beşiktaş taraftarına övgü
Kaynak haberde Crystal Palace futbolcusu olarak tanıtılan Dwight McNeil'in de karşılaşmanın ardından Dolmabahçe'deki atmosfere ilişkin açıklama yaptığı aktarıldı.
McNeil'e atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Futbolcunun söz konusu açıklamasının hangi yayın organına yapıldığına ilişkin kaynak metinde ayrıntı bulunmuyor. Açıklamanın özgün kaydı ve oyuncunun karşılaşmadaki takım bilgisi ayrıca doğrulanmayı gerektiriyor.
Beşiktaş-Crystal Palace maçının sonucu 2-2 olarak aktarıldı
Kaynak metinde Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynandığı belirtilen karşılaşmanın 2-2 sona erdiği bildirildi. Mücadelenin ardından özellikle tribünlerden yükselen ses ve ilk yarının bitiş anları gündeme geldi.
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