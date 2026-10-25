Bahçeli'den Kazakistan mesajı: Türk dünyasına birlik vurgusu
Bahçeli'den Kazakistan mesajı: Türk dünyasına birlik vurgusu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Ekim 2026 Kazakistan Cumhuriyet Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çeken Bahçeli, iki ülkenin stratejik ortaklığını ve Türk dünyasının birlikteliğini vurguladı. Bahçeli, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin 2009 ve 2022 yıllarında imzalanan anlaşmalarla geliştiğini belirterek iş birliğinin gelecekte de sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 16:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında Türkiye ile Kazakistan'ın ortak tarih, dil ve kültürel mirasa sahip iki dost devlet olduğunu belirtti.
Bahçeli, iki ülke arasındaki bağları değerlendirirken Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre'nin Türk dünyasının ortak manevi mirasındaki yerine dikkat çekti.
Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir."
Bahçeli, Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan coğrafyasında şekillenen düşünce mirasının Anadolu'da Yunus Emre'nin hoşgörü anlayışıyla karşılık bulduğunu ifade etti.
Türk dünyasının birlikteliğine ilişkin mesaj
Bahçeli, Türk halkları arasındaki tarihî ve kültürel bağların korunması gerektiğini belirterek farklılıkların ortak bir zenginlik olarak değerlendirilmesini istedi.
Türk dünyasının birlikteliğine ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:
"Bu duygu ile ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir."
Bahçeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca tarihî bağlarla sınırlı olmadığını, siyasi ve diplomatik iş birlikleriyle de geliştiğini belirtti.
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde 2009 ve 2022 vurgusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşmaların ikili ilişkilerin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti.
Bahçeli'nin açıklamasında, 2009 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ilişkileri farklı bir aşamaya taşıdığı belirtildi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin de ilişkilerin kurumsal yapısını güçlendirdiği ifade edildi.
Bahçeli, 2022 yılında imzalanan ortak bildiriyle Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.
Uluslararası kuruluşlardaki iş birliğine dikkat çekti
Bahçeli, Türkiye ve Kazakistan'ın uluslararası kuruluşlar bünyesinde yürüttüğü ortak çalışmalara da değindi.
Açıklamasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı kapsamındaki iş birliklerini sıraladı.
Bahçeli, bu platformlarda yürütülen ortak girişimlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.
Bahçeli'den Kazakistan halkına Cumhuriyet Günü kutlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajının sonunda Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü'nü kutladı.
Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Bu vesile ile kardeş ve dost Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü'nü kutluyor, yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği diyerek kendilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Günü'nüz kutlu, devletiniz ebed müddet olsun."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bahçeli'den Kazakistan mesajı: Türk dünyasına birlik vurgusu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Ekim 2026 Kazakistan Cumhuriyet Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çeken Bahçeli, iki ülkenin stratejik ortaklığını ve Türk dünyasının birlikteliğini vurguladı. Bahçeli, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin 2009 ve 2022 yıllarında imzalanan anlaşmalarla geliştiğini belirterek iş birliğinin gelecekte de sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında Türkiye ile Kazakistan'ın ortak tarih, dil ve kültürel mirasa sahip iki dost devlet olduğunu belirtti.
Bahçeli, iki ülke arasındaki bağları değerlendirirken Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre'nin Türk dünyasının ortak manevi mirasındaki yerine dikkat çekti.
Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bahçeli, Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan coğrafyasında şekillenen düşünce mirasının Anadolu'da Yunus Emre'nin hoşgörü anlayışıyla karşılık bulduğunu ifade etti.
Türk dünyasının birlikteliğine ilişkin mesaj
Bahçeli, Türk halkları arasındaki tarihî ve kültürel bağların korunması gerektiğini belirterek farklılıkların ortak bir zenginlik olarak değerlendirilmesini istedi.
Türk dünyasının birlikteliğine ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:
Bahçeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca tarihî bağlarla sınırlı olmadığını, siyasi ve diplomatik iş birlikleriyle de geliştiğini belirtti.
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde 2009 ve 2022 vurgusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşmaların ikili ilişkilerin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti.
Bahçeli'nin açıklamasında, 2009 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ilişkileri farklı bir aşamaya taşıdığı belirtildi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin de ilişkilerin kurumsal yapısını güçlendirdiği ifade edildi.
Bahçeli, 2022 yılında imzalanan ortak bildiriyle Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.
Uluslararası kuruluşlardaki iş birliğine dikkat çekti
Bahçeli, Türkiye ve Kazakistan'ın uluslararası kuruluşlar bünyesinde yürüttüğü ortak çalışmalara da değindi.
Açıklamasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı kapsamındaki iş birliklerini sıraladı.
Bahçeli, bu platformlarda yürütülen ortak girişimlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.
Bahçeli'den Kazakistan halkına Cumhuriyet Günü kutlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajının sonunda Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü'nü kutladı.
Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
Çok Okunanlar