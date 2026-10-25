MSB duyurdu: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olduğunu açıkladı. Kazada 2 askeri personelin de yaralandığı bildirilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:19
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 09:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bakanlık, kazada İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını duyurdu.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız İsth. Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir."
Yaralı 2 personelin tedavisi devam ediyor
Bakanlığın açıklamasına göre kazada yaralanan 2 askeri personel hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin tedavilerinin sürdüğü bilgisi dışında ayrıntı paylaşılmadı.
Kazanın meydana geldiği nokta, oluş şekli ve nedenine ilişkin de açıklamada bilgi verilmedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, şehit Albay Sayit Gökgöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, şehidin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.
MSB'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
MSB duyurdu: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olduğunu açıkladı. Kazada 2 askeri personelin de yaralandığı bildirilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bakanlık, kazada İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını duyurdu.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Yaralı 2 personelin tedavisi devam ediyor
Bakanlığın açıklamasına göre kazada yaralanan 2 askeri personel hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin tedavilerinin sürdüğü bilgisi dışında ayrıntı paylaşılmadı.
Kazanın meydana geldiği nokta, oluş şekli ve nedenine ilişkin de açıklamada bilgi verilmedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, şehit Albay Sayit Gökgöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, şehidin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.
MSB'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:
Çok Okunanlar