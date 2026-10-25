İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi sonuçlandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 19:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu 128. Olağan Genel Kurulu sonucunda, 2026-2028 dönemi başkanlığına Ümit Kocasakal seçildi. Dokuz adayın yarıştığı seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 9 bin 548 oy alarak ipi göğüsleyen Kocasakal, görevi İbrahim Kaboğlu’ndan devraldı. Seçimde mevcut başkan Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.
Zafer konuşmasında "İstanbul Barosu geri döndü" mesajını veren Kocasakal; baronun üniter yapının, anayasanın ilk dört maddesinin ve Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu olacağını vurguladı. Eski başkan İbrahim Kaboğlu ise görev süresi boyunca hukukun üstünlüğü adına önemli kazanımlar elde ettiklerini belirterek yeni döneme dair başarı dileklerini iletti. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, diğer adayların oy dağılımı ise Hasan Kılıç (3.316), Korkut Kanadoğlu (2.424), Arife Dinç (1.362), Salih Uçar (660), Gülbeyaz Karadeniz (439) ve Metin Uraçin (89) şeklinde gerçekleşti.
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İstanbul Barosu yeni başkan belli oldu
İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi sonuçlandı.
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu 128. Olağan Genel Kurulu sonucunda, 2026-2028 dönemi başkanlığına Ümit Kocasakal seçildi. Dokuz adayın yarıştığı seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 9 bin 548 oy alarak ipi göğüsleyen Kocasakal, görevi İbrahim Kaboğlu’ndan devraldı. Seçimde mevcut başkan Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.
Zafer konuşmasında "İstanbul Barosu geri döndü" mesajını veren Kocasakal; baronun üniter yapının, anayasanın ilk dört maddesinin ve Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu olacağını vurguladı. Eski başkan İbrahim Kaboğlu ise görev süresi boyunca hukukun üstünlüğü adına önemli kazanımlar elde ettiklerini belirterek yeni döneme dair başarı dileklerini iletti. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, diğer adayların oy dağılımı ise Hasan Kılıç (3.316), Korkut Kanadoğlu (2.424), Arife Dinç (1.362), Salih Uçar (660), Gülbeyaz Karadeniz (439) ve Metin Uraçin (89) şeklinde gerçekleşti.
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