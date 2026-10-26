İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çalışma sırasında meydana gelen yol çökmesi bir işçinin ölümüyle sonuçlandı. Kocatepe Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, 36 yaşındaki İSKİ çalışanı Ali Demirci göçüğe düşerek toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 19:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü.
36 yaşındaki işçi, göçükte toprak ile demir hat arasında sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
36 yaşındaki işçi kurtarılamadı
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göçükte sıkışan Ali Demirci'yi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı noktadan çıkarılan işçi, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Demirci'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda yaşamını yitiren işçinin 36 yaşında olduğu ve İSKİ bünyesinde görev yaptığı belirtildi.
Çökmenin meydana geldiği çalışma alanının teknik özellikleri ve olayın kesin nedeni hakkında da henüz bilgi verilmedi.
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Bayrampaşa'da yol çöktü, 36 yaşındaki işçi öldü
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çalışma sırasında meydana gelen yol çökmesi bir işçinin ölümüyle sonuçlandı. Kocatepe Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, 36 yaşındaki İSKİ çalışanı Ali Demirci göçüğe düşerek toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü.
36 yaşındaki işçi, göçükte toprak ile demir hat arasında sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
36 yaşındaki işçi kurtarılamadı
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göçükte sıkışan Ali Demirci'yi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı noktadan çıkarılan işçi, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Demirci'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda yaşamını yitiren işçinin 36 yaşında olduğu ve İSKİ bünyesinde görev yaptığı belirtildi.
Çökmenin meydana geldiği çalışma alanının teknik özellikleri ve olayın kesin nedeni hakkında da henüz bilgi verilmedi.
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