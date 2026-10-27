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Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Kasım ve Aralık 2026 ile Ocak 2027 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 12:51
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 12:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sınıflandırma sonuçlarının dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım aracılığıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlendiği belirtildi.

Paylaşımda, sonuçların e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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