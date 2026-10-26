Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, Topuz hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Görevden uzaklaştırma kararının Anayasa ve Belediye Kanunu hükümleri uyarınca geçici tedbir olarak alındığı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 20:45
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 20:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve rüşvet almak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.
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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, Topuz hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Görevden uzaklaştırma kararının Anayasa ve Belediye Kanunu hükümleri uyarınca geçici tedbir olarak alındığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve rüşvet almak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.
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