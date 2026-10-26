Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nobel ödüllü Aziz Sancar bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nobel ödüllü Aziz Sancar bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti. Görüşmede Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da hazır bulundu. Kabule ilişkin paylaşılan bilgilerde görüşmenin içeriği ve ele alınan konular hakkında ayrıntıya yer verilmedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 18:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile gerçekleştirdiği görüşmeye Gwen Boles Sancar da katıldı. Görüşmenin gündemine ilişkin herhangi bir açıklama aktarılmadı.
Aziz Sancar 2015 yılında Nobel Ödülü aldı
Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında DNA onarımının mekanizmalarına ilişkin bilimsel çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Sancar, ödülü Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaştı.
Sancar'ın araştırmaları, hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığının anlaşılmasına katkı sağladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nobel ödüllü Aziz Sancar bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti. Görüşmede Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da hazır bulundu. Kabule ilişkin paylaşılan bilgilerde görüşmenin içeriği ve ele alınan konular hakkında ayrıntıya yer verilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile gerçekleştirdiği görüşmeye Gwen Boles Sancar da katıldı. Görüşmenin gündemine ilişkin herhangi bir açıklama aktarılmadı.
Aziz Sancar 2015 yılında Nobel Ödülü aldı
Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında DNA onarımının mekanizmalarına ilişkin bilimsel çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Sancar, ödülü Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaştı.
Sancar'ın araştırmaları, hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığının anlaşılmasına katkı sağladı.
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