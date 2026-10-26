Turizm cenneti sular altında kaldı, yollar kapandı
Turizm cenneti sular altında kaldı, yollar kapandı
Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum ve Datça'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum'da bazı yollar suyla kaplanırken iş yerlerini su bastı, Koyunbaba-Gümüşlük yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Datça'da ise derelerden taşınan çamur ve tortu nedeniyle Palamutbükü sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Belediye ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmaları yürütürken, yetkililer yağışların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su birikintileri oluştu.
Özellikle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Bölgede biriken yağmur suları ulaşımı aksatırken, Koyunbaba-Gümüşlük yolu bir süre araç trafiğine kapandı.
İhbarların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda biriken suyun tahliye edilmesiyle ulaşım yeniden sağlandı.
İstinat duvarı çöktü, motosiklet zarar gördü
Sağanağın etkili olduğu Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bir motosiklette maddi hasar meydana geldi.
Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirirken dere yatakları ve tıkanan yağmur suyu mazgallarında temizlik yaptı. Çalışmalarla birlikte yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.
Datça'da denizin rengi kahverengiye döndü
Muğla'nın Datça ilçesinde de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollarda ve kaldırımlarda yağmur suyu birikti.
Yağışla birlikte bölgedeki derelerin debisi yükseldi. Derelerin taşıdığı çamur ve tortu, Palamutbükü sahilinde denize karışarak suyun renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.
Palamutbükü kıyısında görülen renk değişimi, yoğun yağışın ardından dere sularıyla taşınan malzemelerin denize ulaşmasıyla meydana geldi.
Meteoroloji uyarısının ardından ekipler harekete geçti
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle Bodrum'da belediye ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Kapanan Koyunbaba-Gümüşlük yolu, tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yetkililer, Bodrum'da sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Turizm cenneti sular altında kaldı, yollar kapandı
Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum ve Datça'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum'da bazı yollar suyla kaplanırken iş yerlerini su bastı, Koyunbaba-Gümüşlük yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Datça'da ise derelerden taşınan çamur ve tortu nedeniyle Palamutbükü sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Belediye ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmaları yürütürken, yetkililer yağışların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su birikintileri oluştu.
Özellikle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Bölgede biriken yağmur suları ulaşımı aksatırken, Koyunbaba-Gümüşlük yolu bir süre araç trafiğine kapandı.
İhbarların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda biriken suyun tahliye edilmesiyle ulaşım yeniden sağlandı.
İstinat duvarı çöktü, motosiklet zarar gördü
Sağanağın etkili olduğu Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bir motosiklette maddi hasar meydana geldi.
Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirirken dere yatakları ve tıkanan yağmur suyu mazgallarında temizlik yaptı. Çalışmalarla birlikte yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.
Datça'da denizin rengi kahverengiye döndü
Muğla'nın Datça ilçesinde de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollarda ve kaldırımlarda yağmur suyu birikti.
Yağışla birlikte bölgedeki derelerin debisi yükseldi. Derelerin taşıdığı çamur ve tortu, Palamutbükü sahilinde denize karışarak suyun renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.
Palamutbükü kıyısında görülen renk değişimi, yoğun yağışın ardından dere sularıyla taşınan malzemelerin denize ulaşmasıyla meydana geldi.
Meteoroloji uyarısının ardından ekipler harekete geçti
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle Bodrum'da belediye ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Kapanan Koyunbaba-Gümüşlük yolu, tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yetkililer, Bodrum'da sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Çok Okunanlar