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Turizm cenneti sular altında kaldı, yollar kapandı

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum ve Datça'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum'da bazı yollar suyla kaplanırken iş yerlerini su bastı, Koyunbaba-Gümüşlük yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Datça'da ise derelerden taşınan çamur ve tortu nedeniyle Palamutbükü sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Belediye ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmaları yürütürken, yetkililer yağışların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 18:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Turizm cenneti sular altında kaldı, yollar kapandı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su birikintileri oluştu.

Özellikle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Bölgede biriken yağmur suları ulaşımı aksatırken, Koyunbaba-Gümüşlük yolu bir süre araç trafiğine kapandı.

İhbarların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda biriken suyun tahliye edilmesiyle ulaşım yeniden sağlandı.

İstinat duvarı çöktü, motosiklet zarar gördü

Sağanağın etkili olduğu Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bir motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirirken dere yatakları ve tıkanan yağmur suyu mazgallarında temizlik yaptı. Çalışmalarla birlikte yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.

Datça'da denizin rengi kahverengiye döndü

Muğla'nın Datça ilçesinde de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollarda ve kaldırımlarda yağmur suyu birikti.

Yağışla birlikte bölgedeki derelerin debisi yükseldi. Derelerin taşıdığı çamur ve tortu, Palamutbükü sahilinde denize karışarak suyun renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Palamutbükü kıyısında görülen renk değişimi, yoğun yağışın ardından dere sularıyla taşınan malzemelerin denize ulaşmasıyla meydana geldi.

Meteoroloji uyarısının ardından ekipler harekete geçti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle Bodrum'da belediye ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Kapanan Koyunbaba-Gümüşlük yolu, tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, Bodrum'da sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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