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ASELSAN ile SSB'den 523 milyon euroluk hava ve füze savunma sistemi sözleşmesi
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon euro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, taraflar arasındaki yeni iş ilişkisi duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır" ifadesine yer verildi.
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