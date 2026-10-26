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ASELSAN ile SSB'den 523 milyon euroluk hava ve füze savunma sistemi sözleşmesi

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon euro olan sözleşme imzalandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:45
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 15:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ASELSAN ile SSB'den 523 milyon euroluk hava ve füze savunma sistemi sözleşmesi

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, taraflar arasındaki yeni iş ilişkisi duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır" ifadesine yer verildi.

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