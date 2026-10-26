Fon soruşturmasında kritik gelişme, eski SPK yöneticisi tutuklandı
Fon soruşturmasında kritik gelişme, eski SPK yöneticisi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir tutuklama kararı verildi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) eski daire başkanlarından Erman Çete, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında Çete'nin mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir uygulanmasının da talep edildiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 22:32
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 22:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hâkimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen Çete, cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının hangi somut suçlamalara dayandırıldığına ilişkin kaynak bilgilerde ayrıntı paylaşılmadı.
Mal varlığı işlemlerine tedbir talebi
Soruşturma kapsamında Erman Çete'nin mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir uygulanması da talep edildi. Ancak talebin hangi varlıkları veya finansal işlemleri kapsadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Mal varlığına yönelik tedbir talebinin kabul edilip edilmediği de henüz açıklanmadı. Bu nedenle Çete'nin mal varlığına el konulduğuna veya hesaplarının dondurulduğuna ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında
Fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Eski SPK yöneticisi Erman Çete hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan son adli gelişme oldu.
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Fon soruşturmasında kritik gelişme, eski SPK yöneticisi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir tutuklama kararı verildi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) eski daire başkanlarından Erman Çete, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında Çete'nin mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir uygulanmasının da talep edildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hâkimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen Çete, cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının hangi somut suçlamalara dayandırıldığına ilişkin kaynak bilgilerde ayrıntı paylaşılmadı.
Mal varlığı işlemlerine tedbir talebi
Soruşturma kapsamında Erman Çete'nin mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir uygulanması da talep edildi. Ancak talebin hangi varlıkları veya finansal işlemleri kapsadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Mal varlığına yönelik tedbir talebinin kabul edilip edilmediği de henüz açıklanmadı. Bu nedenle Çete'nin mal varlığına el konulduğuna veya hesaplarının dondurulduğuna ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında
Fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Eski SPK yöneticisi Erman Çete hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan son adli gelişme oldu.
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