Bahçeli’den Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine mesaj
Bahçeli’den Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine mesaj
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatının Ankara’da düzenlenecek zirvesine de değinen Bahçeli, kardeş devletler arasındaki anlaşmazlıkların kalıcı ayrılıklara dönüşmemesi çağrısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 19:07
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 19:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve gelecek hedefleri etrafında güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bağımsız devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı saygının önemine işaret etti. Açıklamasında siyasi iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkiler, ulaştırma, enerji ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların geliştirilmesini gündeme taşıdı.
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine özel vurgu
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri değerlendiren Bahçeli, iki ülke arasındaki kardeşliğin günlük siyasi ve diplomatik gelişmelerin ötesinde tarihsel temellere dayandığını ifade etti. İlişkilerin ortak mücadeleler ve iki milletin iradesiyle güçlendiğini belirtti.
Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir.
Bu yaklaşımın yalnızca Azerbaycan için değil, Türk dünyasındaki bütün devletler açısından geçerli olduğunu belirten Bahçeli, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların büyütülmemesi gerektiğini söyledi.
Bahçeli, "Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir." ifadelerine yer verdi.
Türk devletlerinin egemenlik haklarına dikkat çekti
Türk dünyasındaki birlik anlayışının bağımsız devletlerin egemen eşitliği temelinde şekillenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, ortak hareket etmenin herhangi bir devletin diğerleri üzerinde hâkimiyet kurması anlamına gelmediğini kaydetti.
Karşılıklı güven, millî iradeye saygı ve ortak hedeflerin takip edilmesinin önemine değinen Bahçeli, Türk devletleri arasındaki tarihî bağların kurumsal ilişkilerle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının ortak siyasi iradenin somut hedeflere dönüştürülmesinde önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.
Ankara Zirvesi için iş birliği mesajı
Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ni değerlendiren Bahçeli, toplantının Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önem taşıdığını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü ile Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılının aynı dönemde kutlandığını hatırlatan Bahçeli, Ankara’nın Türk devletlerinin liderlerini ağırlayacak olmasının tarihî bir anlam taşıdığını ifade etti.
Zirvenin kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine, ortak hedeflerin ilerletilmesine ve Türk dünyasının geleceğine yönelik iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.
Ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında ortak hedefler
Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyonu kapsamında siyasi eşgüdümün artırılması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ulaştırma ve enerji hatlarının daha etkin kullanılması ile eğitim ve kültür alanlarında kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesini ortak sorumluluklar arasında gösterdi.
Türk dünyasının uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret eden Bahçeli, Türkiye’nin birikimi ve imkânlarının diğer Türk devletleriyle ortak hedefler doğrultusunda değerlendirilmesini istedi.
Bahçeli, Türk dünyasının birlik ve bütünleşme sürecinin tarihî ve kültürel yakınlığın ötesine geçerek kurumsal yapılarla güçlendiğini ifade etti.
Türk dünyasının geleceğine ilişkin çağrı
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Bahçeli, farklılıkların ayrılık gerekçesine dönüştürülmemesi gerektiğini kaydetti.
Açıklamasında İsmail Gaspıralı’nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışına da yer veren Bahçeli, ortak tarihî ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.
Bahçeli, Ankara Zirvesi’nin Türk dünyasının ortak hedeflerine katkı sağlaması temennisinde bulunarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü yılını ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılını kutladı.
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Bahçeli’den Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine mesaj
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatının Ankara’da düzenlenecek zirvesine de değinen Bahçeli, kardeş devletler arasındaki anlaşmazlıkların kalıcı ayrılıklara dönüşmemesi çağrısında bulundu.
Bahçeli, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve gelecek hedefleri etrafında güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bağımsız devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı saygının önemine işaret etti. Açıklamasında siyasi iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkiler, ulaştırma, enerji ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların geliştirilmesini gündeme taşıdı.
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine özel vurgu
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri değerlendiren Bahçeli, iki ülke arasındaki kardeşliğin günlük siyasi ve diplomatik gelişmelerin ötesinde tarihsel temellere dayandığını ifade etti. İlişkilerin ortak mücadeleler ve iki milletin iradesiyle güçlendiğini belirtti.
Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu yaklaşımın yalnızca Azerbaycan için değil, Türk dünyasındaki bütün devletler açısından geçerli olduğunu belirten Bahçeli, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların büyütülmemesi gerektiğini söyledi.
Bahçeli, "Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir." ifadelerine yer verdi.
Türk devletlerinin egemenlik haklarına dikkat çekti
Türk dünyasındaki birlik anlayışının bağımsız devletlerin egemen eşitliği temelinde şekillenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, ortak hareket etmenin herhangi bir devletin diğerleri üzerinde hâkimiyet kurması anlamına gelmediğini kaydetti.
Karşılıklı güven, millî iradeye saygı ve ortak hedeflerin takip edilmesinin önemine değinen Bahçeli, Türk devletleri arasındaki tarihî bağların kurumsal ilişkilerle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının ortak siyasi iradenin somut hedeflere dönüştürülmesinde önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.
Ankara Zirvesi için iş birliği mesajı
Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ni değerlendiren Bahçeli, toplantının Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önem taşıdığını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü ile Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılının aynı dönemde kutlandığını hatırlatan Bahçeli, Ankara’nın Türk devletlerinin liderlerini ağırlayacak olmasının tarihî bir anlam taşıdığını ifade etti.
Zirvenin kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine, ortak hedeflerin ilerletilmesine ve Türk dünyasının geleceğine yönelik iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.
Ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında ortak hedefler
Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyonu kapsamında siyasi eşgüdümün artırılması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ulaştırma ve enerji hatlarının daha etkin kullanılması ile eğitim ve kültür alanlarında kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesini ortak sorumluluklar arasında gösterdi.
Türk dünyasının uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret eden Bahçeli, Türkiye’nin birikimi ve imkânlarının diğer Türk devletleriyle ortak hedefler doğrultusunda değerlendirilmesini istedi.
Bahçeli, Türk dünyasının birlik ve bütünleşme sürecinin tarihî ve kültürel yakınlığın ötesine geçerek kurumsal yapılarla güçlendiğini ifade etti.
Türk dünyasının geleceğine ilişkin çağrı
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Bahçeli, farklılıkların ayrılık gerekçesine dönüştürülmemesi gerektiğini kaydetti.
Açıklamasında İsmail Gaspıralı’nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışına da yer veren Bahçeli, ortak tarihî ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.
Bahçeli, Ankara Zirvesi’nin Türk dünyasının ortak hedeflerine katkı sağlaması temennisinde bulunarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü yılını ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılını kutladı.
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