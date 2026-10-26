SPK'dan iki portföy şirketine faaliyet durdurma kararı
SPK'dan iki portföy şirketine faaliyet durdurma kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. İki portföy yönetim şirketini kapsayan kararın süresi, gerekçesi ve mevcut yatırım fonlarına etkisine ilişkin ayrıntılar paylaşılan ilk bilgilerde yer almadı. Kararın uygulama kapsamı ve yatırımcı işlemlerine ilişkin düzenlemeler, SPK tarafından yapılacak resmî bilgilendirmelerle netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 23:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
SPK tarafından alınan karar kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Karar her iki şirketi de kapsarken, faaliyetlerin hangi tarihe kadar durdurulduğu ve işlemin hangi mevzuat hükümlerine dayandırıldığına ilişkin kaynak açıklamada ayrıntı bulunmuyor.
Faaliyet durdurma kararı fonları nasıl etkileyecek?
Portföy yönetim şirketleri, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması, yönetilmesi ve yatırım portföylerinin işletilmesi gibi faaliyetler yürütüyor.
SPK'nın iki şirkete yönelik kararının mevcut yatırım fonlarının yönetimine, yeni fon kuruluşlarına ve yatırımcıların alım satım işlemlerine nasıl uygulanacağına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
SPK'nın resmî açıklamaları takip edilecek
SPK, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumların yetkilendirilmesi, gözetimi ve denetiminden sorumlu düzenleyici otorite olarak görev yapıyor.
Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında alınan kararın gerekçesi, uygulama süresi ve mevcut fonların işleyişine ilişkin ayrıntılar ilk açıklamada belirtilmedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
SPK'dan iki portföy şirketine faaliyet durdurma kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. İki portföy yönetim şirketini kapsayan kararın süresi, gerekçesi ve mevcut yatırım fonlarına etkisine ilişkin ayrıntılar paylaşılan ilk bilgilerde yer almadı. Kararın uygulama kapsamı ve yatırımcı işlemlerine ilişkin düzenlemeler, SPK tarafından yapılacak resmî bilgilendirmelerle netleşecek.
SPK tarafından alınan karar kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Karar her iki şirketi de kapsarken, faaliyetlerin hangi tarihe kadar durdurulduğu ve işlemin hangi mevzuat hükümlerine dayandırıldığına ilişkin kaynak açıklamada ayrıntı bulunmuyor.
Faaliyet durdurma kararı fonları nasıl etkileyecek?
Portföy yönetim şirketleri, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması, yönetilmesi ve yatırım portföylerinin işletilmesi gibi faaliyetler yürütüyor.
SPK'nın iki şirkete yönelik kararının mevcut yatırım fonlarının yönetimine, yeni fon kuruluşlarına ve yatırımcıların alım satım işlemlerine nasıl uygulanacağına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
SPK'nın resmî açıklamaları takip edilecek
SPK, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumların yetkilendirilmesi, gözetimi ve denetiminden sorumlu düzenleyici otorite olarak görev yapıyor.
Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında alınan kararın gerekçesi, uygulama süresi ve mevcut fonların işleyişine ilişkin ayrıntılar ilk açıklamada belirtilmedi.
Çok Okunanlar