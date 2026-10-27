İran'dan ABD'ye 7 şartlı ültimatom: Kabul edin

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ABD'nin Tahran ile ciddi müzakerelere başlayabilmesi için İran'ın belirlediği 7 şartı kabul edip uygulaması gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 08:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakıri, "ABD'nin müzakere ve adil bir anlaşmaya varma konusunda ciddi bir iradesi varsa, öne sürülen 7 şartı kabul etmeli ve bunları uygulamalıdır." dedi.
Bu çerçevenin sunulmasının nedeninin ABD'nin geçmiş dönemdeki tutumu ve müzakere yükümlülüklerini defalarca ihlal etmesi olduğunu dile getiren Bakıri, ABD'nin geçen yıl ilkbaharda beş tur müzakerenin ardından ikinci savaşı başlattığını, sonbaharda diplomatik süreç devam ederken müzakere ilkeleriyle bağdaşmayan adımlar attığını ve kışın da görüşmeler sürerken İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlediğini ifade etti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri
İranlı yetkili, ABD'nin şartları kabul edip uygulaması durumunda ciddi bir müzakere sürecinin önünün açılıp açılmayacağının değerlendirilebileceğini belirterek, aksi halde Washington'un siyasi çıkarları için geçici bir anlaşma yapmayı, seçimlerin ardından ise yeniden baskı politikasına veya askeri müdahaleye dönmeyi amaçlıyor olabileceğini kaydetti.
Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında; deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.15 ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı konusunda "Her şey yolunda gitti. Yakında bitecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" açıklamasında bulundu.
00.47 Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) analizi, Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel petrol şokunun ABD'yi yakıt maliyetlerindeki artıştan en fazla etkilenen ülke haline getirdiğini ortaya koydu.
00.30 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ABD'nin Tahran ile ciddi müzakerelere başlayabilmesi için İran'ın belirlediği 7 şartı kabul edip uygulaması gerektiğini söyledi.
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İran'dan ABD'ye 7 şartlı ültimatom: Kabul edin
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ABD'nin Tahran ile ciddi müzakerelere başlayabilmesi için İran'ın belirlediği 7 şartı kabul edip uygulaması gerektiğini söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakıri, "ABD'nin müzakere ve adil bir anlaşmaya varma konusunda ciddi bir iradesi varsa, öne sürülen 7 şartı kabul etmeli ve bunları uygulamalıdır." dedi.
Bu çerçevenin sunulmasının nedeninin ABD'nin geçmiş dönemdeki tutumu ve müzakere yükümlülüklerini defalarca ihlal etmesi olduğunu dile getiren Bakıri, ABD'nin geçen yıl ilkbaharda beş tur müzakerenin ardından ikinci savaşı başlattığını, sonbaharda diplomatik süreç devam ederken müzakere ilkeleriyle bağdaşmayan adımlar attığını ve kışın da görüşmeler sürerken İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlediğini ifade etti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri
İranlı yetkili, ABD'nin şartları kabul edip uygulaması durumunda ciddi bir müzakere sürecinin önünün açılıp açılmayacağının değerlendirilebileceğini belirterek, aksi halde Washington'un siyasi çıkarları için geçici bir anlaşma yapmayı, seçimlerin ardından ise yeniden baskı politikasına veya askeri müdahaleye dönmeyi amaçlıyor olabileceğini kaydetti.
Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında; deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.
08.15 ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı konusunda "Her şey yolunda gitti. Yakında bitecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" açıklamasında bulundu.
00.47 Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) analizi, Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel petrol şokunun ABD'yi yakıt maliyetlerindeki artıştan en fazla etkilenen ülke haline getirdiğini ortaya koydu.
00.30 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ABD'nin Tahran ile ciddi müzakerelere başlayabilmesi için İran'ın belirlediği 7 şartı kabul edip uygulaması gerektiğini söyledi.
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